龙卷风肆虐卡车倒栽 美汉救男婴感动2千万人 国际新闻

（华盛顿2日综合电）美国德州东部周六因龙卷风肆虐，加上狂风暴雨侵袭邻近多州，周末2天共计酿13死逾50伤。周六下午坎顿市近郊一名男子出门帮忙救灾，发现一行人正设法救出困在一辆翻覆卡车内性命垂危的小男婴，男子除了录下这令人动容的一刻外，也替男婴进行心肺复苏术，所幸最后一家人都成功获救并送医治疗。

根据当地电视台WFAA 8报导，男子米契尔认为自己应该尽一份力，因此开车上街看能否帮上什么忙，他看见1名男子及1女童、1男婴受困在一台被冲得翻覆的卡车内，当时已有五、六位民众试著把车门打开救出一家人，米契尔自觉气力不足可能帮不上忙，因此拿出手机录下整个过程。

就在一名戴帽子的红衣男子救出男婴后，米契尔看到他脸色苍白，大喊：“一定要先为他做心肺复苏术，不然他会死的！”随后放下手机，替他急救，在旁一名女子也祷告，“亲爱的耶稣，拜托让这个宝宝呼吸吧。”民众也接著救出车内的父亲及女童，三人最后送往当地医院，目前情况好转并生命迹象稳定。#