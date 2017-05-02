出征Moto 2注强心剂 我车手欧洲骑妙摘冠 体育新闻

(马德里2日综合电)大马Moto 2车手哈菲兹沙林日前在西班牙举行的FIM CEV 摩托车欧洲锦标赛首站夺冠，为本周即将在赫雷兹开跑的世界摩托车锦标赛壮声势！

这位国油Raceline车手当天飙出31分13秒926的成绩，力压东道主双雄赫尔托·加扎(31分18秒942)和奥古斯托·费尔南德斯(31分21秒269)登顶。

凭借此胜，哈菲兹沙林取得25积分暂居赛会榜单第一，第二站比赛将在加泰罗尼亚展开，日期是6月16日至18日。

“我很高兴努力获得回报，同时也给我出征本周的世界摩托车锦标赛，注入了不少信心。”哈菲兹沙林在两周前举行的MOTO 2美国站发挥欠佳，最终只以41分41秒508的成绩列全场第11。

赛季初，哈菲兹沙林受访时曾表示希望2018年能获得晋升参加世界摩托车锦标赛MotoGP。

MotoGP不曾有过大马骑士，如果具有丰富经验的哈菲兹沙林能够如愿达成，那将是一个历史性的时刻。不过，哈菲兹沙林还要努力争取MotoGP参赛资格，并且依靠自己的能力征服他的赞助商让他参加最高级别的锦标赛。

今年是哈菲兹沙林第四次参加Moto 2锦标赛，哈菲兹沙林上个赛季以118分排在第9名。他说：“去年是我表现最好的一年，但我希望在新的一个赛季取得更好的成绩。我的目标是前五，同时瞄准领奖台。去年，我有过几次差点登上领奖台的经验，我希望今年有更多的机会。”