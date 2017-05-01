解释“先奸后娶”为“奉子成婚” 再纳阿比丁：沙布丁言论可接受

（北海1日讯）巫统槟州联委会主席拿督斯里再纳阿比丁表示，威北打昔汝莪国会议员拿督沙布丁所发表的“两情相悦的未成年女性在与成年男子发生性关系而怀孕后两人可结婚”的言论，是可被接受的。

他表示，该联委会在聆听沙布丁针对早前所发表的“先奸后娶”及“9岁女童适婚”言论而做出的解释后，认为，后者以“前伊斯兰法庭法官”所累积的案例与经验来举出有关上述风波的案例，即“若20岁男子喜欢上15岁女子，发生性关系后怀孕可结婚的言论”是可被接受的，且其原意只针对特定案例，若人们正面看待，就是正面言论，若以负面角度来看待，就成了负面言论。

此外，针对有非政府组织提呈备忘录来促请巫统勿在下届大选派沙布丁上阵，他表示，遴选候选人是首相兼巫统主席拿督斯里纳吉的权力，不容外界插手，他也认为非政府组织及敌对政党在该课题上存有恶意，企图干预巫统内政。

他是于日前在打昔汝莪举办的槟州巫统大会上，如是表示。

此外，针对槟州首长林冠英表示将在槟州议会动议谴责沙布丁，他表示无法阻止，因此那是首长的权力，但他希望首长提呈该动议非因报复心态（沙布丁曾在国会上揭发首长买便宜屋一事）。

“槟州反对党领袖兼巫统日落斗哇州议员拿督查哈拉也将在州议会上提呈‘要求槟州首席部长林冠英辞职’的动议，直到‘买便宜屋’法庭案审结，我认为，在法庭审讯期间，任何人都是无罪的，然而，身为公务员应告假，以方便案件的调查，如被反贪会提控的柔州原任行政议员拿督阿都拉迪夫班迪已辞官。”

另一方面，他也认为，在伊斯兰党长老协商理事会表决与公正党断交后，来届大选许多议席或将出现三角战，这让巫统在特地选区上有一定优势。