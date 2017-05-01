货车撞金马仑夜市 3岁女童选玩具遭撞毙 国内新闻

（金马仑1日讯）五一劳动节前夕，金马仑金山花园夜市集发生意外，一辆货车不知何故失控冲撞向夜市摊位，导致在一个档前选购玩具巫裔夫妇的3岁女儿不幸丧命，两名华裔女游客也被撞至重伤。

这起意外是于4月30日晚上约9时45分，发生在刚从碧兰璋市区迁移至当地金山花园营业的夜市集。

死者为3岁7个月的奥拉，来自柔佛。伤者为两名华裔女子邱亮晶（译音)，22岁，右脚骨折，以及陈秀丽（译音） ，52岁，伤及头部，两人目前分别在丹那拉打医院及怡保医院救治。

金马仑高原警区主任哈沙迪副警监指出，事发时已接近夜市结束营业的时段，一名已收档的男子当时驾驶其父亲的货车准备离开夜市，由于当时夜市还有一些人潮，司机也缓慢行驶，并制造引擎鸣声，警惕民众让路。

“货车却不知何故突然失控冲撞向前，撞及数个夜市档位及数名民众。”

他说，意外后导致一名随父母及两名弟妹前往该夜市在摊位选购玩具的3岁巫裔女童，因头部被货车严重撞伤，送入当地医院不久身亡。

他说，29岁的肇祸司机在录取口供时，向警方声称其身体在事发时突然抽搐及失去知觉，警方目前援引1987年陆路交通法令第41（1）条文将他逮捕及展开调查，并会对他进行毒品尿检。