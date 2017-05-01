龙卷风暴风雨大雪袭美多州 至少11死54伤

美国南部及中西部部分地区持续遭受龙卷风及暴风雨侵袭，堪萨斯州周日更罕有地在春季后期下雪；德州、阿肯色州、密苏里州、密西西比州和田纳西州等均有伤亡报告，死亡人数上升至11人。

德州东部在本次风暴受灾最严重，当地官员指，龙卷风造成“大规模破坏”，现场照片亦可见房屋及汽车被吹毁及吹翻，树木亦被连根拔起。当局曾一度指坎顿市有5人死亡、54人伤，后来将死亡数字下调至4人。有坎顿市民表示，22年来从未见过如此猛烈的龙卷风。

堪萨斯州罕有下起大雪，一小时内积雪8至10厘米、风速达每小时56公里，该州西部的70号州际公路要封闭。在田纳西州，一名两岁女童不幸被大风吹起的足球龙门柱砸中丧命。

邻近德州的阿肯色州则有3人死亡，包括一名被倒塌大树压死的65岁女子、一名被洪女冲走的10岁女孩、及检查水位期间被车撞死的死湾市消防局长德卡（Doug Deckar）。另有两名怀疑被洪水冲走的儿童失踪，目前当局正在寻找他们。

密苏里州有北部有一名72岁女子，因其汽车被洪水淹没而死，虽然其丈夫试图救回妻子，但最终无功而回，州长其后再公布该州再多一人的死讯，但没有公布这名遇难者的详情；密西西比州的杜兰特，则有1人因房屋被倒塌大树击中而丧命。