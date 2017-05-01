议决正式注册成联盟 希联大选用同标志 国内新闻

（吉隆坡30日讯）希望联盟最高理事会议决，将会在两周正式向社团注册局注册成为一个联盟，各成员党将在大选时使用同样的标志。

国会反对党领袖拿督斯里旺阿兹莎指出，该理事会同意有关联盟的领袖名单，将由4个成员党即人民公正党、行动党、国家诚信党及土著团结党的领袖组成。

至于希联将使用的标志，她指会汲取民众的意见。“一旦我们决定了新的标志，我相信人民会接受的。

希联领袖今晚是于土团党的总部召开这项最高理事会，出席者包括前首相敦马哈迪、土团党主席丹斯里慕尤丁、诚信党主席莫哈末沙布以及行动党主席陈国伟等人。旺阿兹莎则是公正党的主席。

受询及一旦他们的申请不获社团注册局的批准，旺阿兹莎指各成员党唯有继续以各自政党的标志竞选大选。

旺阿兹莎：断交非伊党最终决定

另一方面，针对伊斯兰党代表大会议决欲与公正党断交，旺阿兹莎表示，此一议决仍需由伊党长老会做出最终的决定。

“他们仍未做出（最终）的决定，这是因为伊党拥有本身的结构，长老会仍未做出决定。”

旺阿兹莎表示，该党已决定就此事进行商议。“从政治的角度，我们需要最妥善的做法，毕竟我们将面对来届大选，我们必须从全盘的局势去审时度势。”