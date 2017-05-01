吉中清晨2车祸 2青年丧命 北马新闻

（双溪大年30日讯）吉中区昨晚及今日清晨发生2起致命车祸，造成18岁的马来少年及25岁的印裔青年不幸丧生。

首宗摩托被罗里撞

第一起车祸在美农前往双溪大年路段发生，两名马来少年分乘2辆摩托车结伴而行，在上述地点被一辆拐弯的拖格罗里撞及，2名摩托车骑士翻覆倒地受伤。

其中一名骑士莫哈末那比尔（工友）的头部、脚部及身体受伤，在送入双溪大年苏丹阿都哈林医院救治不果身亡，另一名伤者为莫哈末纳兹里，仍在医院治疗中。

据了解，死者的父亲是隶属瓜拉姆拉警方交通组的伍长。

瓜拉姆拉警区主任祖基尔助理总监指出，印裔罗里司机（58岁）撞后逃，警方今日上午将他逮捕，在经过尿检后证实没有吸毒，警方将在今日下午让其保释，并援引1987年交通法令第41（1）项条文调查此案。

次宗轿车失控撞大树

另一起死亡车祸发生在高速大道第103.8公里处，即双溪大年北部收费站到南部收费站路段，一名印裔青年所驾驶的车子在失控撞向路旁的大树后，被夹毙在司机座位上。

这起车祸发生在今日清晨6时40分左右，死者为沙金达沙雅（25岁），家住峇甲三芭。当时他是从南北上，在肇祸地点轿车失控，由于头部受重创死亡。

案发后，必须劳动双溪大年消拯局到来锯开车身，把尸体移出，并由警方送往苏丹阿都哈林医院解剖。

瓜拉姆拉县警区主任祖基尔助理总监表示，警方将援引1987年交通法令第41（1）条文调查此案。