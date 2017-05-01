陈大锦：677人获专业资格 柔师资专业化比全国高 国内新闻

（峇株巴辖30日讯）董总署理主席陈大锦说，目前全柔1048名教师中，共有677名教师取得教育专业资格，意味着全柔师资专业化已达至64.5%，比全国平均的47.1%高出17.4%。

“全柔现在共有1048名教师，占全国独中4637名教师的22.5%。柔州独中生则有2万2836人，占全国8万4604名学生的27.1%。”

他说，独中教师对独中生的学习与成长，起着关键性作用，因此各校应致力于提升教育及教学的品质，促进教师专业成长，以便能肩负起教育的重任。

陈大锦也是柔州华校董教联合会主席，日前出席该董联会主办，峇株巴辖华仁中学承办的“2017年柔州独中第1届教育教学分享会‘教享悦’”时，如是指出。这项分享会共分为6个不同主题场次，由31名不同学科教师个别做出分享。

上述分享会获得逾300名柔州各独中教师、马六甲培风中学及关丹中华中学代表出席，出席者包括柔董联会署理主席拿督辜金强、副主席拿督吴天赐、总务林青赋、副总务陈大成、峇株华仁中学校长兼此次活动策划人黄祯玉、居銮中华中学校长兼活动召集人廖伟强及五校董事会副董事长廖俊光等。

通过校际合作共同扶持

陈大锦说，这项分享会虽然是区域性活动，但出席人数却是一项“创举”，突破独中办教育分享会的记录，希望柔州各独中能继续合作，组成“南马区独中策略联盟”，建立“学习共同体”，通过校际合作共同扶持与学习。

“此外，我们也策划在州内推动各学科观摩教学，安排教师走出教室，参考其他老师的课堂教学方式，互相学习交流，获得启发。”

他期望，这次分享会的教学分享成果能以文字记载，集结成册后出版，令往后的新进教师能通过书籍学习，从中改进自身教学方式。