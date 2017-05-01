雪隆华校董联会选举纠纷 叶新田：绝非个人权力之争 国内新闻

（吉隆坡30日讯）随着雪隆华校董事会联合会将于6月17日进行改选，该会主席叶新田促该会成员在改选时做出明智之举，因这次的改选攸关捍卫华团维护母语教育的光荣传统、保卫华教生存与发展的原则与立场之争。

他今日针对循人中学署理董事长蔡庆文日前发表有关“整合团队，停止内耗，建设华教”的言论发文告表示，蔡庆文的有关谈话只是配合以拿督刘利民为首的董总掌控欲望，借此华教危机深重的时刻，悍然发动内部斗争和夺权。

“然而，他却美其名以‘停止内耗，建设华教’，实则是要配合当权者对华教赶尽杀绝，并使雪隆华校董联会这股华教抗争力量继续受到打击和围剿，蔡庆文这种贼喊捉贼，为单元教育政策当帮凶的行径，经已暴露无遗，绝不是盗用几句自相矛盾的林连玉先生的格言就能掩盖得了的。”

当权政客视为眼中钉

他指出，他和署理主席邹寿汉都是本着维护母语教育的立场，他们自2005年上任董总主席及署理主席以来，都是站在华教抗争运动的最前头，尤其是于2012年领导董总发动5场捍卫华教权益的群众大集会，对单元教育政策的雷厉风行是个当头棒喝，以及于2013年号召全国千余华团发动反对《2013年至2025年教育大蓝图》的百万签名运动，因而被当权的极端政客视为眼中钉，必欲除之而后快。

“今天，蔡庆文放弃对单元教育政策和《教育大蓝图》的抗争，却把矛头对准雪隆华校董联会这股真正的华教抗争力量，他们与刘利民‘夺权集团’一道，为当权者的单元教育政策鸣锣开道，真是‘功不可没’！”

夺权操控 董总彻底变质

“众所周知，董总在2015年8月23日被当权政客所操纵的刘利民、傅振荃集团夺权操控后，就已经彻底变质了，甚至沦为当权者推行单元化教育政策的马前卒，把董总维护民族教育的崇高宗旨和一贯方针抛到九宵云外，从他们夺权以后即刻向反对《2013年至2025年教育大蓝图》的百万签名运动喊停，对关中这所马来私立中学准予参加统考等，就可以清楚地显示出其真面目。”

针对单元化教育政策 指刘利民派小骂大帮忙

叶新田强调，在统考及华小课题上，刘利民一派对单元化教育政策所采取的是“小骂大帮忙”及委屈求全的妥协态度，也可从数个行径中看到端倪，如蓄意违反董总曾经通过要求政府修改关丹中华中学批文的议决案、甘冒触犯教育法令的考试条例、批准关中学生参与统考等。

“也因此，刘利民对于被人标签为‘国阵化’特别敏感，吊诡的是，他们却一再对外宣称2015年夺权行动经已得到副首相拿督斯里阿末扎希的‘祝福’及社团注册局的‘承认’。”

“实际上，副首相当时转交的只是一封社团注册局表示不会吊销董总注册的普通函件而已，没有片言只字提及承认其团队，这点刘利民可公布其函件以昭大信。”

因此，他表示，为了保卫雪隆华校董联会主权，他诚恳呼吁全体华社，尤其是雪隆华社一切拥护多元教育原则，热爱母语教育的力量，必须谨记华社先贤200年来捍卫华教的坚定立场和原则，谨记华教的生存对国家、社会的重大贡献，谨记华教和华裔子子孙孙的前途和权益，绝对不能动摇、妥协或变节。

“我们必须看清，雪隆华校董联会当前出现的换届选举纷争，绝不是什么个人权力之争，而是捍卫华团维护母语教育的光荣传统、保卫华教生存与发展的原则与立场之争，敬请各校董事会成员作出明智的判断和抉择！”

日前，由蔡庆文为召集人的雪隆董联会“整合团队”，公布6月17日该会改选的参选出师表，共有13名学校董事长和3名署理董事长加入这支队伍，准备在力撼老树盘根的“叶邹阵营”，更祭出出师表口号：“停止内耗、整合归队、建设华教”。