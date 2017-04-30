魏木荣：只鼓励受害者报案 斥火箭党员无动于衷 北马新闻

（大山脚30日讯）马华大山脚区会副主任魏木荣今日发表文告斥责大山脚16位以温维安为首的行动党党员，在6位金钱骗局受害者上门向他们求助时，竟然只是鼓励他们去报案而置身事外不于协助，让受害者投诉无门，这不是一位有良心的从政者所为。

魏木荣指出，金钱骗局在槟州泛滥成灾，众多人受骗导致金钱上损失，无论朝野人士、非政府组织都应宣导其害，或是协助受骗者讨回血汗钱，而非推萎其责，顾左右而言他。

他指出，行动党槟州政府属下的槟岛市政厅及威省市政局发出营业执照于这类金钱骗局的不法集团公开开店招揽会员入会，让金钱骗局者有一个更好的平台来骗取无知者，温维安曾任多届威省市议员，难到他不知道这些金钱骗局的集团的一些店面是必需获得地方政府发出执照才可开店招人的吗?温维安说槟州政府没有权限是一个天大的笑话。

他对行动党一众领袖“淡化”危害槟州人民的金钱骗局感到不解，该党槟州主席在被问及这课题时，表示必需请示槟州首长林冠英才可发言，林冠英在被记者问及时只淡然以“事件已交由当局调查处理”回应，显然对金钱骗局在槟州的祸害无动于衷。

魏木荣表示，马华内阁部长在金钱骗局蔓延及祸害国民后经已在内阁讨论并决定修改法令，并且将进行全国宣导，以教育公众人士远离这类不法的金钱骗局，全国上下都在为金钱骗局而担忧及愤愤不平，唯独槟州行动党一众领袖如林冠英、曹观友及大山脚这一批行动党党员，极力置身事外，令人费解?

他表示行动党有如“一国两制”，槟州行动党讳忌谈论金钱骗局，而在其他州属，火箭党员领袖却对金钱骗局穷追猛打，例如该党泗巴沫国会议员林立迎连日来对JJPTR首脑李宗圣的“追击”，却看不到槟州行动党人的配合。

魏木荣表示，他觉得疑惑的是槟州行动党人一谈到金钱骗局事件便畏首畏尾，除了曹观友发言必需请示林冠英，大山脚这批行动党党员在举行记者会后还特别强调他们的言论不代表党的立场，那么请问槟州行动党，你们的立场又是什么呢？