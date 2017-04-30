纾缓海墘一带交通 乔治市4街将改单向道 北马新闻

报道：李秋缘

（槟城30日讯）槟岛市政厅计划在一个月后把海墘新路一带的4条街道改为单向行驶，以纾缓该区交通情况。

每逢周末或假期，乔治市古迹区都是车满为患，连带海墘一带的路段都会堵车。偶尔很多游客在街上观光时，走在两旁停满车子及双向行驶的街道，不仅感到不知所措，而且也危险万分。

为了纾缓该区的交通拥挤情况，槟岛市政厅计划将海墘新路（Lebuh Victoria）、本头公巷路头（Lebuh Armenian）、打石街路头、打石街（Lebuh Aceh）、台牛后路头及台牛后（Lebuh Melayu）改为单向行驶，不仅纾缓该区的交通，也距离将槟岛道路改为单向行驶的目标更跨前一步。

槟岛市议员峇迪亚接受《光华日报》访问时说，市政厅于年初已经派员前来考察及计算车流量，也会在5月份派发问卷予当地居民及商家，告知有关改道消息，预计一个月后全面进行改道。上述街道现属双向行驶，并位于乔治市古迹区核心区，周末及假期吸引很多游客观光。

“此外该路段几乎两旁都是停车格，因此交通非常繁忙，所以在彭加兰哥打区州议员刘敬亿的要求下，开始进行研究及计划，将上述路段改为单行道。”

他解释，一旦全面改道后，交通使用者只能从柴路头（Gat Lebuh Chulia）进入海墘新路直往敦林苍祐大道。以往交通使用者可以从咸鱼埕（Lebuh Prangin）使用海墘新路直达柴路头，改道后海墘新路成为单行道，因此只能用海墘直达柴路头。

除了海墘新路改为单行道，附近的支路：本头公巷路头、打石街路头、打石街、台牛后路头及台牛后也一并改为单行道，所以在改道之后一定能纾缓该区的交通状况。

他提及，该区改为单行道后，市政厅不会取消原本的停车格，因为这旨在让当地交通更顺畅。

陆续将主街改单向道

槟岛市政厅在未来将继续把槟岛主要街道改为单行道，以减缓交通拥挤。

由于乔治市路段狭窄，而且一些路段也停满车辆，所以交通会较为拥挤，尤其是在等候右转时更是耗时而导致交通更缓慢。

有鉴于此，市政厅在多年以来都逐渐将主要路段改为单行道，其中在2013年的玻璃池滑改道最大规模，尽管初始不获好评，但现在该区整体交通情况已改善。

较早前，乔治市古迹区内多数属于单行道路，现有的双行道路仅剩土库街（Lebuh Pantai）、海墘（Pengkalan Weld Quay）、敦赛雪峇拉峇路（Jalan Tun Syed Sheh Barakbah）、椰脚街（Jalan Masjid Kapitan Keling）、牛干冬（Lebuh Chulia）、莱特街（Lebuh Leith）、海墘新路（Lebuh Victoria）、台牛后（Lebuh Melayu）、打石街（Lebuh Acheh）、本头公巷（Lebuh Chulia）。

随着上述改道之后，乔治市内更多街道将改为单行道，提升整体的交通流量。