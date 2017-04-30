调查国行外汇亏损 林吉祥将会见特工队 北马新闻

（大山脚30日讯）行动党国会领袖林吉祥将在下周与“调查国行90年代外汇亏损特工队”会面，并重申愿意在巫统与国阵成员党承办的全国巡回汇报会上自荐演讲，只是至今并未听闻汇报会的任何进展，令他感到疑惑。

他说，他很乐意协助专案小组调查这起20多年前的丑闻，但他认为，在谈论问责机制和良好治理原则的同时，也不可漠视令我国臭名远扬的一马公司丑闻。

“若首相纳吉有诚意遵守问责制和良好治理原则，丹斯里诺莫哈末耶谷理应辞去或被革除国库控股副主席一职。”

他表示，这是因为诺莫哈末耶谷是当年国行外汇交易的主要执行人，他导致高达300亿令吉的亏损。

他是周日在柔府出席拜访及巡视活动时，这么指出。

针对90年代国行外汇交易亏损案，林吉祥坚持当年国会发表的言论，即设立皇家调查委员会彻查此事，其中包括确认1992年开始的外汇交易亏损总数会否超出300亿令吉、确认其中是否有涉及财务舞弊和滥权，以及确认国行犯下如此代价巨大错误的原因。

针对前首相敦马哈迪是因为遭伊党“抛弃”，才与行动党联盟的说法，林吉祥表示没必要回应。“我们要的是健康、干净和成熟的政治，马来西亚才能向前走。”

公正党忙大会缺席活动

针对当天活动未见公正党领袖参与一事，峇都加湾国会议员卡斯杜丽表示，她有邀请公正党代表出席，只是公正党党员忙于代表大会事宜，所以只有数位支部委员参与活动。

今年是马来西亚建国60年，林吉祥致词时感慨说，60年前南韩是个贫穷的国家，资源也只有我国三分之一，然而其国家在60年后的进步，却是我国的数倍，韩国前总统更因贪污丑闻被弹劾下台。

他说，贪污腐败是阻止国家前进的绊脚石，只有严厉打击，国家才能进步。

当天出席者包括槟州第二副首长拉马沙米、峇都加湾国会议员卡斯杜丽、土团党最高理事哈兹玛祖基、槟州诚信党青年团团长赛夫拉等。