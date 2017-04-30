针对森林保护区课题 林冠英暗讽某人假青色 北马新闻

（槟城30日讯）伊斯兰党全国代表大会炮火猛轰行动党，槟州首长林冠英以槟州政府执政以来，未曾动森林保护区分毫，自诩州政府由内到外都是“青色”，并意在言外说不像一些人是“假青色”（Hijau pura-pura）。

另外，诚信党全国主席莫哈末沙布也透露，希望联盟领袖将于周日下午召开会议，针对希联出击第14届全国大选的竞选宣言、共同标志和联盟注册3大事项，作出商讨。

伊党过去两天大会火力对准希联，不但长老理事和伊青建议与公正党断交，全国主席拿督斯里哈迪阿旺也给母体大会主持开幕后，向媒体直陈伊党与土著团结党谈判，已宣告破裂。

不过，希联似乎未受伊党大会代表的激烈言论影响，林冠英在全国大选将即之际，周日偕诚信党、公正党直接出击马来区的公巴海尾，置放200万只鱼苗，同时也前往知知特拉颁发援助金。

末沙布也公告，本身将于周日下午偕土团党总裁敦马哈迪、公正党全国主席拿督斯里旺阿兹莎等领袖开会，商讨希联注册、共同标志和草拟竞选宣言事宜。“首长林冠英本来也要出席，最后他因必须会见人民，所以缺席。”

是次伊党大会被许多评论人喻为一场重要大会，一旦大会宣布与公正党断交，或将令雪兰莪州政权不稳。伊青代表也在伊青大会上激辩，但扬言断交也不会“辞官”。

只是，是次大会情绪高涨，有记者询及会场附近的树上，吊着一只戴白头巾的猴公仔，公仔两侧有公正党和诚信党旗帜一事时，林冠英强调事件与希联无关，并说自己不了解此事，不愿置评。

“我不清楚这事……当然，在民主社会他们有权做任何自己要做的，纵然我们不认同。但这与我们无关，我也不了解这事，我不回应。”

此外，12岁女生日前参与布城举办的全国学校西洋象棋比赛，被评及膝裙子过于“性感”，违规而遭退赛一事，林冠英直斥大马西洋象棋联合会，重服装多于棋艺，应改名“服装联合会”。

他也指，大马过去未曾以西洋象棋扬名国际，但经历是次事件后，大马在西洋棋界出名了。

伊党大会群情汹涌 沙列曼地位显尴尬

伊党大会群情汹涌，让伊党在槟州柏玛当巴锡的惟一一名州议员拿督沙列曼地位，愈发尴尬。林冠英强调沙列曼一直忠于希联州政府，他会与对方讨论其地位后再回应。

“我昨天有见到他（沙列曼），但那场合不适合讨论这事。我想，我不适合在未和他商讨前，作出评论。”

记者追问，所谓沙列曼地位是其州议员地位或如何时，林冠英回说就是在伊党选择“独行”后，沙列曼在州政府的地位。

他也补充，对伊党选择在大选时与巫统同一阵线，感到惊讶。

丹绒亚三海边投置200万鱼苗

林冠英周日在公巴海尾的丹绒亚三海边，投置200万只鱼苗。

浮罗山背双溪槟榔港口的Global Agro Life有限公司赞助200万只鱼苗，其中虾苗约50万只，其余是石甲和红鱼3万至4万，置放的鱼苗约2至3寸，置放过程耗时4至5个月完成。较后，槟首长林冠英也出席槟公正党浮罗勿洞协调员哈芝莫哈末的援助金移交仪式。

会上，他也多次解释州政府良好施政，包括将州财案盈余，与民共享，拟定乐龄回馈金、黄金宝贝和单亲妈妈等政策。知知特拉共有300人受惠。

“但我分钱被骂，让国家经济陷困的刘特佐却没事。我要求中央政府召他回国协助调查，全世界都在调查他，大马政府却没有。”