旺阿兹莎：若要真正改变 公正党须入主中央 北马新闻

（北海30日讯）人民公正党全国主席拿督斯里旺阿兹莎说，公正党要有真正的改变，就得全心的朝中央进军，取得中央政权。

她周六晚在公正党槟州联委会主办的公正党中央及州际领袖在政治演说会发表压轴的10分钟演说时这么表示。

旺姐在周日晚约10时15分抵达会场，她也带来了安华的问候，同时也讲述了安华目前的情况。她说，每一次前往探访安华，感受他面对的种种困难，有时她也会替他感到疲惫。然而，安华从不言累。

她说，最重要的改革，并不是为安华，而是为国家社会，为马来西亚更光明的前程发展。

这项演说会是公正党槟州联委会在完成3天的代表大会之后邀请该党中央及州际领袖发表谈话。主讲嘉宾还有全国署理主席拿督斯里阿兹敏阿里、总秘书拿督赛夫汀、妇女组全国主席祖莱达、槟州联委会主席拿督曼梳、槟州第一副首长拿督莫哈末拉昔、峇东埔区部主席阿米尔。出席者亦包括多位州议员及州际领袖等，至于出席的观众多为该党党员及支持者。

阿兹敏：步伐一致迈向中央

阿兹敏阿里强调，下届大选希联若无法一举攻下布城，人民付托的希望将落空。他说，雪州及槟州良好治理州属经济及行政已粉碎了无经验无能力的言论。所以，他要求人民齐步向前，响应烈火莫熄的口号，也希望盟友们秉承一致的步伐，朝中央政权迈进。

他说，吵架打架无法解救国家释放安华，唯有以更大的精神、更强大的力量、更真诚和更努力的付出才是强者的风范。

赛夫汀：国家繁荣靠4点

赛夫汀点出，一个国家的昌盛与繁荣唯靠4点，即是公平公正的领袖及施政，拥有知识教育者将所知传授，善心捐献协助人民的富商，以及真诚爱国的人民。

祖莱达：收集贪污罪证

祖莱达则透露，她手头上还有某政治人物涉及购买14块地皮、以首相签字名义欺骗商家的贪污违章的罪证，待收集之后她会向反贪委会投报。

曼梳：大选脚步近了

曼梳也透露着种种迹象显示第14届大选脚步快到了，其中重量级领袖常常探访民间，国阵亦对投敌对阵线领袖展开攻击，更有酝酿着退党的事件。