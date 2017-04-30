组屋新业主疑拆墙违建 居民忧影响建筑结构 北马新闻

报道：庄阳奕

（槟城30日讯）打枪埔F座组屋有住户擅自在单位内疑非法违建，吵杂声和灰尘不但严重影响居民生活作息，也引起当地居民担忧，随意修改单位内构造会影响建筑结构的稳固性。

进行违建工程的单位在该栋组屋第14楼，其工程早前已引起打枪埔房屋局管理层关注，并曾告示过业主停止工程，不过却不得要领，业主仍继续进行工程。令当地居民不解的是，房屋局职员之后没有再继续跟进，或有进一步的行动来制止业主的工程。

骆荣金：无视停工令续施工

据打枪埔乡委会主席骆荣金受询时指，该单位的业主是新业主，工程是上个月开始进行。他也说，这项工程已引起当地居民注意，并已有人做出投诉。

据他告知，新业主是在没有获得房屋局批准下就擅自开工。他是于3月27日和一些居民，在该栋组屋楼下的咖啡店饮茶时，突然听到巨响，原以为只是有新住户要搬入在做内部装修，但较后获知有人利用重型工具，在该单位内拆墙。之后，他也接获一些居民投诉。

较后，他马上联络房屋局官员，而他们在同一天也派人到场了解情况，并发出停工令。虽然较后多天没动静，但不久后又再开始传出吵杂声，屋主无视停工指示，继续施工，而他也陆续接获许多居民投诉。

他已把拍下的照片证据，传给房屋局官员，还传给官员居民所录下的吵杂声录音，惟对方仅回应已下了指示，似乎无意要解决问题，令他对房屋局怠惰行为不满。他强调，要房屋局前来仔细调查，并给予当地民众一个交代，是否真的可以如这个单位一样，随意更改单位内的架构，以保证建筑结构的安全。

骆荣金提及，上周他亲自向业主了解情况，对方告知有亲自将房屋修改的蓝图呈交给房屋局，并指已获批准，所以才会继续施工。“但我要他拿出批准信时，他却无法出示，还要转移话题，要我和他一起坐下来好好商量”。

无论如何，本报记者有联络房屋局要求回应，不过暂没获得回应。

谢明华：违建恐破坏支柱力度

组屋的建筑结构与现代建筑不同，它不是一砖一瓦地盖上，而是利用钢筋混凝土板一片一片叠在一起形成，其他住户担心违建会导致支柱力度被破坏。

施工单位的邻居之一谢明华（76岁）表示，该单位前住户在去年年尾过世后，屋子就一直被放空，直到上月突然有工人进入该单位开始装修，原本以为只是普通装修就不以为意，但较后听到打锤声感到不对劲，才发现工人在拆墙。“这边的组屋建筑结构与现代建筑不同，不是一砖一瓦地盖上，而是钢筋混凝土板一片一片叠在一起形成，在每个单位内都不会看到任何支柱支撑建筑，反而是各片土板互相支撑着结构”。

他指，以往曾经有居民尝试擅自修改单位构造，如欲扩大单位的厕所，但装修途中出了问题，而房屋局在发现违建后也出手阻止，业主较后也把破坏掉的部位还原。

雍锦福：墙壁架构可增不可减

另一名邻居雍锦福则指，由于该建筑是利用混凝土板搭建而成，因此单位内的墙壁架构只可增，不可减，擅自打破其中一道墙，可能会导致上层楼的墙壁失去支柱，如果发生什么差错，担心上方两单位可能会塌下。“虽然他是新业主，但他只是其中一个单位，组屋最终依然属于大家的，若随意改建后发生问题，要怎样承担过失？”

疑楼下违建 楼上地面失衡龟裂

一位不愿具名居住在16楼的住户透露指，其厨房一处疑因为楼下违建，导致楼上的地面失衡而出现龟裂，并已要求房屋局人员前来检查。她曾经会见打枪埔房屋局的管理人员，但被告知说，该业主已获得其上司的批准进行扩建，管理人员还拿出屋主向宣誓委员会宣誓会承担一切责任的信函。然而，她不接受该解释，管理人员反要求她亲自到光大房屋局了解详情。她在光大房屋局时，却被告知指他们已向楼下的屋主发出禁令，阻止对方继续修建住家，因此房屋局也同意再度回到现场了解情况，并将在下周到其住家调查。