林峰成：安装方法不同导致 路灯倒塌非偷工减料
北马新闻

30/04/201719:56

被挖掘出来的灯柱地基墩体积庞大，灯柱倒塌另有原因。

被挖掘出来的灯柱地基墩体积庞大，灯柱倒塌另有原因。

（北海30日讯）槟州公共工程、基本设施及交通委员会主席林峰成行政议员强调，拉惹乌达路灯倒塌是另有原因，而灯柱地基安装法不同，并非工程偷工减料所致，承包商更是自费更换灯柱地基墩。

他反驳说，敌对阵线似乎以为执到宝，可以大事宣传大做文章，其实是灯柱地基的安装方法不同，没出现偷工减料事件。

他是在周日上午，召开记者会反驳敌对阵线偷工减料的说法。林峰成说，经工程局查证，是灯柱地基安装方法不同，工程局已指示承包商更换地基墩，以预制的地基墩替换。

林峰成透露，不同于其他挂上灯笼的灯柱四方均有支撑点，倒塌的路灯灯柱是最后一支，其前方即是大道没有合适的支撑点，因而在大风雨的吹袭下倒塌，并非偷工减料所致。他称，当天的风雨甚大，树木都被吹倒，失了一方支撑的灯柱也因此倒塌。

林峰成出示挖掘出来的现制灯柱地基墩重量和体积不逊于预制的地基墩，证明工程并非偷工减料，旁为张瑞丰村长。

林峰成出示挖掘出来的现制灯柱地基墩重量和体积不逊于预制的地基墩，证明工程并非偷工减料，旁为张瑞丰村长。

承包商自费更换地基墩

也是峇眼惹玛州议员的林峰成说，从丹绒武雅7条路前至双溪油路出口处共计50个灯柱，他说，承包商目前已更换了15个灯柱地基墩，已挖掘出的灯柱地基墩则运返甲抛峇底工程局，欲查证者可以前往甲抛峇底查询。

他称，承包商每天可以更换5个地基墩，相信工程将尽速完成，届时该路段也将重铺沥青。

北海拉惹乌达道路扩建共分3阶段，前2阶段均以预制地基墩安装，第3期的工程则是现制式的地基墩。

林峰成也表示，更换地基墩的工程费用由承包商自付，他不确定所需的款项，但约需要2万令吉。

Share your vote!


  • Fascinated
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

相关文章

光华日报

世界历史最悠久的民营华文报
光华电子新闻版权所有 © 2007-2015 Kwong Wah e-News.
All rights reserved by Kwong Wah Yit Poh Press Berhad

友情连线

中山日报 文汇报

马新社 联合日报

Expozus 孙中山故居