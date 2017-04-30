林峰成：安装方法不同导致 路灯倒塌非偷工减料 北马新闻

（北海30日讯）槟州公共工程、基本设施及交通委员会主席林峰成行政议员强调，拉惹乌达路灯倒塌是另有原因，而灯柱地基安装法不同，并非工程偷工减料所致，承包商更是自费更换灯柱地基墩。

他反驳说，敌对阵线似乎以为执到宝，可以大事宣传大做文章，其实是灯柱地基的安装方法不同，没出现偷工减料事件。

他是在周日上午，召开记者会反驳敌对阵线偷工减料的说法。林峰成说，经工程局查证，是灯柱地基安装方法不同，工程局已指示承包商更换地基墩，以预制的地基墩替换。

林峰成透露，不同于其他挂上灯笼的灯柱四方均有支撑点，倒塌的路灯灯柱是最后一支，其前方即是大道没有合适的支撑点，因而在大风雨的吹袭下倒塌，并非偷工减料所致。他称，当天的风雨甚大，树木都被吹倒，失了一方支撑的灯柱也因此倒塌。

承包商自费更换地基墩

也是峇眼惹玛州议员的林峰成说，从丹绒武雅7条路前至双溪油路出口处共计50个灯柱，他说，承包商目前已更换了15个灯柱地基墩，已挖掘出的灯柱地基墩则运返甲抛峇底工程局，欲查证者可以前往甲抛峇底查询。

他称，承包商每天可以更换5个地基墩，相信工程将尽速完成，届时该路段也将重铺沥青。

北海拉惹乌达道路扩建共分3阶段，前2阶段均以预制地基墩安装，第3期的工程则是现制式的地基墩。

林峰成也表示，更换地基墩的工程费用由承包商自付，他不确定所需的款项，但约需要2万令吉。