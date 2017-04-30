指掀“绿色海啸”是宗教言论 潘永强认为哈迪“吃错药”

报道：张思倩

（槟城30日讯）伊党全国代表大会，主席拿督斯里哈迪阿旺高喊下届全国大选掀“绿色海啸”，时评人潘永强认为哈迪阿旺“吃错药”，指其言论不再是政治领袖言论，而是宗教言论。

哈迪阿旺要伊党在来届大选于全国掀“绿色海啸”，除了巩固马来选票，还要攻破非马来区，伊党要拿到非马来选民的选票。对此，潘永强接受《光华日报》访问时表示，他相信哈迪阿旺此举只是一种虚张声势，或只要壮大自己的信心，维持自己党员的向心力，以便不再让伊党流失党员。

他并不相信一个有经验的政治领袖，在全国大选到来前，还不清楚自己的实力或把握。选举并不是虚无缥缈的，选举是很科学，需要进行民调，对党基层了解，就能掌握输赢多少。

潘永强相信，伊党清楚自己的问题，只要进行民调或在基层跑动，就知道伊党在三角战，会输掉很多席位，甚至会失掉“荆州”，既吉兰丹执政权。“选民的支持度，掌握多少选票，都能通过民调或基层掌握与了解，这些都骗不了人，伊党是非常清楚的。”

他说，哈迪阿旺的言论不再是政治领袖言论，而是宗教言论。政治领袖言论是很清醒、务实，是根据现实情况作出判断；宗教领袖谈话，只是要鼓起群众对领袖的崇拜、迷信和拥护。

“哈迪阿旺的谈话没有务实的思考。一般上，政治领袖公开谈话都很谨慎，不管是首相拿督斯里纳吉或是行动党顾问林吉祥，他们向来谨慎公开谈话，不会令人迷惑或怀疑，或者会让人觉得谈话有点凌乱。”

他认为，伊党欲在来届大选要摆脱反对党，靠拢巫统，或在巫统以外成为第三股力量。无论如何，伊党都需要壮大自己的信心，夸大自己的力量。“哈迪阿旺这么做，也是一种自我壮胆，鼓起党员的认同。既然他要摆脱反对党，他就必须夸大自己的能力、信心，虚张声势。”