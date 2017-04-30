【金钱游戏陷阱】刻意拍摄有光大视频 李宗圣力证就在槟城！(视频)

(槟城30日讯)网传JJPTR创办人李宗圣刻意拍摄一段有光大背景的视频放上网，以力证：“我就在槟城！”

在网传李宗圣早已潜逃至泰国，会员在对他的信心有些许动摇之际，他于周六晚在社交网上载一张享用印度煎饼的照片，以证明自己人在国内；接着他于周日下午，发布一段有光大背景的自拍视频，刻意力证他人在槟城。

自上周传JJPTR陷崩盘疑云后，李宗圣就失去踪影、行踪成谜，不过他一直都有靠发布视频、照片上社交网，以示他没有潜逃。尽管如此，他不曾透露自身的行踪。不过，随着行动党泗岩沫行动党国会议员林立迎于周六指，有消息传李宗圣已潜逃到泰国后，他即展开反击行动来辟谣，要会员相信他还在境内。

他先于周六晚，就上传一张享用印度煎饼的照片，声称自己还在大马后，并扬言事后他将对付造谣者。周日下午5时许，他在社交网上载一段长约2分钟，有光大背景的自拍视频。在视频中，他把镜头转向右侧，刻意拍到光大大楼，高调证明自己在槟城。

据目测，李宗圣相信是在M广场(M Mall)附近拍摄这段视频。他在视频里说，他并没有如传言般所说已潜逃至泰国，反之是身在槟城，并再次强调会把会员亏损的金钱全部归还。

他表示，其公司是每个月30日都休假，而明天劳动节该公司各处办公室也同样会休假，因此不希望会有人再针对其公司“炒”新闻。他也在视频内宣布，5月20日的千人宴他依旧会出席，但宴会将改为素食招待。