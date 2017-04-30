日花游锦标赛 首出现男选手 体育新闻

(东京30日综合电)日本全国花样游泳锦标赛正在东京举行，这次比赛首度有男选手参加。体育俱乐部JOYFUL AC所属的中学一年级生佐藤阳太郎出现在了自由组合项目上，和女选手们一起搭档比赛，引来了外界的瞩目。

在共有9人的一支参赛队伍中，一名裸露上半身，剃光头的男选手尤为吸引人的目光，但他的举手投足和其他选手没多大区别，很有默契。今年12岁的佐藤表示：“虽然训练真的挺辛苦的，不过完成后那种满足感带来的喜悦也是无法形容。”

因为受比他大三岁的姐姐的影响，佐藤从5岁的年纪就开始接触花游运动，最初他感到很难为情，因为周围的都是清一色女生：“几乎都是女生，所以一度感觉自己是异类，但最近开始练习花游的男生也渐渐多了起来，所以这种不自在的感觉才消失。希望有更多的人知道我们(男选手)的存在和努力。”

现在的佐藤已经可以堂堂正正大大方方地说自己是一名花游运动员。据悉，他现在是一周训练5次的频度，将来的目标是可以参加更大型的比赛，这届全国锦标赛，他所在的队伍在一共10支参赛队中成绩垫底。

日本泳联为了普及男子项目，从去年开始向男选手开放花游参赛名额。尽管现在奥运会还没有设立男子花游项目，不过2015年世锦赛就已经开始男女混合项目。

佐藤参加花泳赛引来日本网友热议，很多人吐槽：“一群女生中，他太夺目了”，“加油！希望在更多比赛看到男选手的身影。”