威南盛产啦啦 各界赚到笑哈哈 大城小镇

报道：胡连花

(威南30日讯)全城掀“啦啦”热！威南海域平均8年出现一次的粉蚌（啦啦），带动了各领域的发展，除了渔民，收购商大唱丰收，也让家庭主妇有额外收入，兼职负责筛选和包装工作，少不了的是餐饮业也分一杯羹，趁机推出多种口味的啦啦美食。

在威南海域不是常年盛产啦啦，首次出现是2000年，2009年再次湧现，今年2017年是该海域第3次出现。

打捞啦啦的渔民需向渔业局申请执照，否则会被当局取缔及罚款。渔业局所发出的第一批捞啦啦执照的期限是1个月，执照是每张50令吉，至今已发出逾100张打捞执照。

啦啦盛产被形容是“天赐财富”，不只是渔民受惠，其它行业也因此受惠。

啦啦虽然会让渔民拥有额外收入，但也被形容为艰辛的工作，因一般上打捞啦啦的工具，是一支重达20公斤至50公斤的捞器，一次最多能捞到10公斤以上的啦啦。如果遇上大潮，这支工具还要加长10尺才能深入海底打捞。渔民指，每次的打捞都要动用到3人或以上的人力。

筛选啦啦一天赚300令吉

筛选啦啦，最高纪录一天赚300令吉！

捞上岸的啦啦需经过筛选才能包装及推出市场，邻近的家庭主妇就成为筛选啦啦的人选。为赚取外快，有些人会在凌晨开工，然后在下午1时前收工回家休息，约11小时。

她们的工资是以啦啦重量来计算，在上午时段选的啦啦每公斤会获得20仙酬劳。在武吉淡汶，最高记录是一天赚300令吉，最低为50令吉收入。

筛选女工月赚4500

收购商刘亚成受访时说，其2个鱼廊共有40位女工，每个渔廊可以容纳20名女工进行筛选啦啦工作。有一组7人是凌晨2时至6时就开始工作，在这时段内她们平均可以选到300公斤啦啦。上午时段有13人加入筛选啦啦阵容，包括凌晨的女工，每天就有20人在一个渔廊工作。

他说，这份赚外快的工作是机会难逢，所以非常吸引工厂女工及家庭主妇加入。如果平均一天有150令吉收入，即约一天可以筛选到750公斤的啦啦，1个月内不缺席的话就可赚取4500令吉。

他提及，筛选啦啦要长时间坐着及低头工作，需眼明手快，因此也会腰酸背痛。从海底捞上的啦啦堆中有很多杂物，除了包括其他可食用的贝类，也有让女工惧怕，导致皮肤骚痒“海毛虫”。

王成洲：外销及出口至邻国

收购商王成洲说，他首周有购得70吨的啦啦，平均一天有10吨。打捞执照发出的首日只得5吨，因渔民们都前往领取执照，第一周的最高记录是购得15吨啦啦。

他提及，其啦啦每天除了供应本地市场，也外销至中南马及出口至邻国。

他说，武吉淡汶渔民有300人，渔船约有150艘，但并不是全部的渔民申请捞啦啦执照，因这份打捞工作很耗力。小型渔船一天可载10吨啦啦，而大船可达20吨。武吉淡汶的渔民是到4公里海域处打捞，多靠近安曼岛周围。他指出，打捞啦啦的时间是跟着海潮的时间作业。

需吐完污泥才烹饪 啦啦煮法多各有风味

啦啦啦变变变，煮法大不同，但一样美味可口！

啦啦有很多煮法，可以拌面煮，不论清蒸、调味煮及煎蛋，都各有风味。但要留意的是，需让啦啦吐完全部污泥，才能烹饪。

厨师都教导，需让啦啦浸泡在半咸水中逾3个小时，才能下锅烹饪。