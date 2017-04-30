第10届“春蕾”全国音乐节 王永德：默契选曲整体演奏 冀乐手参照3点备赛 大城小镇

（槟城30日讯）第10届“春蕾”全国音乐节评审团代表王永德说，评审团的评分标准共有3点，即是指挥者与队员须有默契的配合、参赛队伍须选曲恰当，及整体的演奏须要有朝气及气质，希望往后参赛者可依照这3点来作准备。

他周六出席上述活动致词时，称赞各校代表队伍阵容庞大，在短时间内也可训练出如此有水准兼非常到味的表演，令他十分感动。他表示，这两天的赛事以来，让他感到最欣慰的事，那么多学生欣赏中华传统华乐文化，同时为了表演也尽了自己最大的努力，实属难得。

艺演爱乐协会主席准拿督林顺兴说，该项赛事原本是在6月份假期时举办，由于今年碰巧遇到马来同胞斋戒月，因此决定提前举办。他表示，该会考虑明年将赛事分为两次进行，而华乐比赛或将在6月份举行，同时他感谢评审团及各校所给予的支持。

华乐合奏赛甲组 6队夺荣誉金奖

当晚全国中学华乐合奏比赛甲组中，荣获荣誉金奖的队伍有6队、获金奖的队伍有7队，以及获银奖的队伍有7队，当中获荣誉金奖的队伍是槟城锺灵中学、槟城日新华中蓝和红队、槟城恒毅中学白队、霹雳升旗山中学及北海锺灵中学蓝队。

荣获金奖的队伍有北海锺灵中学红队、槟城恒毅中学蓝队、霹雳南华华中、槟城日新独中、霹雳圣母女中A队、槟城柑仔园修道院以及霹雳育才华中。

荣获银奖的队伍有霹雳育才独中、槟城日新华中黄队、霹雳兴中华中、霹雳培元独中、霹雳三德华中、吉打华都国中及霹雳崇华中学。同时，获得最佳指挥的队伍有北海锺灵中学红队、槟城锺灵中学、槟城日新华中蓝和红队、槟城恒毅中学白队及霹雳升旗山中学。现场出席者包括评审高扬及郑朝吉等。

西洋弦乐合奏赛 4队获荣誉金奖

此外，同日上午所举行的全国中学西洋弦乐合奏比赛中，获荣誉金奖的队伍有4队、获金奖的队伍有12队、获银奖的队伍有8队以及获铜奖的队伍有3队，当中获得荣誉金奖的学校是槟城日新华中AB队、霹雳三德华中A队以及吉打觉民华中A队。

荣获金奖的学校有北海锺灵中学A队、霹雳圣母女中A队、柔佛宽柔古来分校、槟城圣乔治女中、吉打吉华华中AB队、槟城锺灵独中A队、槟城日新华中D队、吉打觉民华中B队、柔佛宽柔中学AB队以及霹雳三德华中B队。

荣获银奖的学校有槟城锺灵独中B队、槟城美以美男中、槟城日新华中C队、吉打觉民华中C队、北海锺灵中学B队、霹雳三德华中CD队以及霹雳圣母女中B队。

荣获铜奖的学校有槟城武吉占姆国中、槟城美以美女中以及关丹阿都拉曼达立国中。此外，荣获最佳指挥奖的学校有霹雳圣母女中A队、槟城日新华中AB队、槟城圣乔治女中、吉打吉华华中B队、槟城锺灵独中A队以及吉打觉民华中A队。