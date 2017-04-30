沙希淡：收复英特拉加央岸 派最有胜算马华候选人 大城小镇

（加央30日讯）玻璃市州国阵主席拿督斯里沙希淡说，英特拉加央岸选区上一届大选是由马华出征，因此为了确保国阵在来临大选能够横扫玻州所有国州议席，国阵将会派出最有胜算的马华候选人，以期收回失地。

询及玻州国阵已有物色哪位马华人选出阵英特拉加央岸州议席，他说，由于马华在上届大选对垒反对党时失利，国阵这次在挑选候选人方面特别谨慎，会委任有胜算的候选人上阵，以确保国阵能够保住中央政权。

他也说，只要对方有胜算，赢得民心，不管来自哪个地区，都有可能会被委派代表国阵竞选英特拉加央岸州议席。

也是首相署部长兼亚娄国会议员的沙希淡周六出席在乌丹阿志迪迪再的夜市场地举行的“全国政府部门同步大扫除消灭黑斑蚊”运动后，接受本报特别访问时，这么说。

出席者包括玻州卫生事务委员会主席贾菲里行政议员、卫生局官员、民防部队以及学生群。

另外，沙希淡在记者会上被媒体询问关于大选筹备情况时强调，玻州国阵有信心在15个州议席选区和3个国会议席选区，大获全胜。

他坦言，任何政党都有发生内乱，无论如何，必须立即去解决，因为现在不是开战的时候，而要团结，不让有人乘机破坏和分裂国阵。