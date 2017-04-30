男子持巴冷刀砸车镜 砍伤警察之友手臂 国内新闻

（怡保30日讯）万里望发生1名印裔男子手持巴冷刀砸车镜，过程中砍伤1名赶往现场的警察之友成员的右手臂，该名嫌犯随后被警方制伏逮捕。

上述事件是于周六晚上10时许在万里望发生，伤者是38岁的杨伟健（译音），为霹雳社区警察之友万里望分会的成员之一。

据知，事发时伤者与另外4名成员接获市民的通知，指一名印裔男子手持巴冷刀，并砸破停放著的轿车车镜。当一行人赶到现场了解情况时，果真发现一名印裔男子用石头丢向一辆汽车。

伤者与其他成员在试著劝阻的过程中，不幸被该名印裔男子挥刀砍伤手部。伤者过后被送往怡保苏丹后端姑拜浓医院医治，所幸伤势并不严重。

怡保副警区主任拉尼警监证实此案件。他指出，万里望警方在该成员们的协助之下，成功逮捕一名嫌犯，初步调查发现嫌犯拥有逾10项的犯罪记绿，警方目前援引刑事法典第324条文（以武器致伤）展开调查。

他说，警方目前接获2宗相关投报。

发现可疑男子 成员立即报警

1名成员（不愿具名）透露，一名成员步行走到万里望太阳城美食阁时，发现一名可疑印裔男子，手持巴冷刀，走向斯里英丹花园住宅区，便立即报警。

由于担心该名印裔男子会伤害居民，于是，该名成员当时便联络会所成员，一同跟随在那名印裔男子身后，我们看见他一边走着，一边砸烂印裔住家外的车镜和花盆。

他说，走到一个十字路口时，愈来愈多人围观该狂徒的举止，狂徒似乎看起来很慌张，并想要拿刀追他们，而当时站在一旁的伤者则不幸被他砍伤右手，随着警察的到来，得以将该名狂徒制伏逮捕。