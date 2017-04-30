阿联酋航空“超额售票” 药剂师获免费往返机票 国际新闻

（新加坡30日讯）药剂师原定周六早搭飞机回英国，但客机却“超额售票”，她接受航空公司的安排，获得一张免费往返机票。

本月9日，美国联合航空公司因四名员工要搭“顺风机”，而強拉乘客下机激起全球公愤。

陈小姐（24岁，药剂师）周六要搭乘阿联酋航空回伦敦时，也遇到“超额售票”的问题。

她过去5年来都乘搭阿联酋航空，最近回家两周探亲，原定周六早乘机回英国。但她周五（28日）晚上发现，无法通过网络办理登机手续。她隔天早上提提早6时从新山住家出发，7时15分就抵达樟宜机场，办理早上10时飞往迪拜班机的手续。

柜台职员问她是否一定要搭乘昨天的航班？一问之下，才知道昨天是长周末假期，因此客机在“超额售票”下已经爆满。

柜台职员表示若陈小姐接受隔天相同时段的班机，航空公司可安排一晚酒店住宿，及免费来回机票一张。

“我起初不答应，但听取父亲的意见后，决定接受提议。”

陈小姐因为星期二才开工，因此不介意留下来多陪伴家人。

由于我的父母随我到机场，因此职员就通知通知酒店安排一个较大的房间。”

职员透露当天客机“超额售票”的座位或有10个。

陈小姐说，她早前已办理托运行李手续，因此回去领行李时，发现一名年约20来岁的女子也接受航空公司的提议，改搭其他班机。

陈小姐认为，如果航空公司在她上网办理登机手续时就建议替代方案，对她来说会更加方便。