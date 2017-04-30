经纪人爆 王菲昔分手霆锋 自囚房内拒见任何人 娱乐新闻

据新浪网报道。天后王菲2013年闪电宣布与李亚鹏离婚，隔年与分手11年的谢霆锋上演世纪复合，近来因中国名嘴唱衰分手，使两人恋情又成为众人话题，中媒昨报道，王菲经纪人陈家瑛多年前曾在专栏爆料锋菲恋第一次分手细节，吐露王菲当时深受打击，把自己关在房内，什么人都不见。

（北京30日讯）据《新浪娱乐》报道，多年前王菲与谢霆锋姐弟恋第一次传开时，陈家瑛其实对霆锋怀有戒心，直到两人分手，王菲嫁给李亚鹏后，陈家瑛才在报纸专栏爆料王菲曾因和霆锋分手受伤，“困在房中不愿意见任何人”。

按赞李亚鹏

然而，对于王菲生命中的两个男人，陈家瑛却有不同评价，在她眼中李亚鹏几乎满分，除了会关心继女窦靖童的教育，也会替王菲修补与父母关系，陈家瑛当时相当欣慰王菲能嫁给他，可惜最后两人仍宣布分手，前年王菲被拍在窗边拥吻霆锋，陈家瑛得知后也显得惊讶，但在她眼中，王菲在感情方面较我行我素，只要她过得开心，没有什么好或不好的。

宋祖德选张柏芝生日吃屎

据台湾自由时报报道。此外，中国名嘴宋祖德日前爆料霆锋与王菲已分手，还说“爆料错吃狗屎”，霆锋在脸书贴出“狗屎饼干”的宣传照，暗指要宋祖德吃屎，而宋祖德昨在微博贴出一篇名为“警告谢霆锋”的文章，双方你来我往，炮火猛烈。

宋祖德在文章开头就要霆锋提供与王菲仍在一起的证据，并说最好是结婚证，如果能拿出来，他百分之百开直播吃屎，而直播时间订在5月24日，还说狗狗要由霆锋提供以确保真实，并说“狗现拉，我现吃”，并呛霆锋如果真的是汉子就拿出证据，不要搞狗屎饼干和秀刺青这种花拳绣腿的把戏。

宋祖德也强调“我把诚信看得比生命还重要”，而有许多人怀疑他是想借此宣传他主演的《相亲风云录》，让他非常生气，并说不是为了宣传电影，而是为了诚信，更大呼“为了诚信，为了真相，为了真理与正义，我死都不怕，还怕屎吗？”而他一直提到的5月24日，刚好是霆锋前妻张柏芝的生日，选择这天的用意十分耐人寻味。