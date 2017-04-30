矮版死鬼CP笑歪粉丝 孔刘招供打鼾王 娱乐新闻

（台北30日讯）据台湾苹果日报报道。韩星孔刘昨晚在新庄体育馆首次举办在台见面会，原本不打算唱歌的他，一身白衬衫、白西装开金嗓献唱，一出场就让5500名“孔太太”惊喜高潮。

孔刘登场献唱《我心中倒映着我的样子》，难掩紧张，唱完满脸通红羞说：“刚刚的表演好像很不足。”下一秒立刻变身主持人，介绍真正的主持人黄子佼（佼佼）出场，没想到佼佼以韩剧《鬼怪》中的“地狱使者”造型现身，“鬼怪”孔刘忍不住捧腹大笑，随即接梗说：“既然这样我们就一起走个台步吧！”与“迷你版”地狱使者重现经典画面。

他回答问题时总是认真盯着佼佼，佼佼吐槽：“我没买票，你多看看台下的粉丝吧！”孔刘幽默回应：“我一直把你当成李栋旭，忍不住一直看你。”

韩国歌手My Q是孔刘军中同袍，昨担任见面会嘉宾。他曾多次和孔刘外出旅行，佼佼问“孔刘是否会打呼”？孔刘慌张抢答：“会啦！我会！”解释是因为鼻炎，鼻子常不通，并透露有次到MY Q家作客，睡在2楼的房间，结果睡1楼的MY Q父母都被吵醒，全场大笑，他说：“你们不会和我一起睡，不用担心啦！”

男神泪腺失守

不轻易在大众面前落泪的孔刘，见面会上看了粉丝的应援影片落下男儿泪，他说：“我对自己说了好几次不要哭，但你们让我哭了，我的内心比我想象中脆弱。”

喝茫被人扶上车

孔刘随后在晚间10时半抵达某餐厅庆功，直到凌晨2时半才结束，但似乎因为喝了不少，满脸通红的他刻意从侧门低调上车，靠工作人员的搀扶才得以进入车内，但是脸上带着笑容，似乎心情不错。