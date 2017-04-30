首尔5万人烛光集会 反对部署萨德反导系统 国际新闻

（首尔30日综合电）韩国民间团体周六在首尔举行烛光集会，反对部署萨德反导弹系统。大会表示，5万多人来到光化门广场表达诉求。

集会人士说，朝鲜半岛局势紧张，对任何一方都无好处；而保护国土安全，亦应由韩国自己负责。参加集会的包括100多名星州郡的居民。驻韩美军日前将“萨德”组件运往星州郡，并在当地开始部署。

集会者手持蜡烛，高喊“撤走萨德、还我和平”等口号，广场上“非法萨德根本无效”、“立即撤走危害和平的萨德”等标语到处可见。

民间团体“共同参与”负责人安珍杰在集会现场接受媒体采访时说，这次集会的主要目的之一是呼吁撤走“萨德”，维护半岛和平。

安珍杰说，“如果半岛紧张态势升级，对谁都没有好处，所以我们反对部署‘萨德’”。

集会现场67岁的首尔市民梁永秀说，“我们当然要反对‘萨德’，韩国的安保肯定要由韩国自己来维护”。他还告诉记者：“我始终坚信‘萨德’一定会被撤走，因为部署‘萨德’没有取得国民的同意。”

集会组织表示，计划5月9日总统选举日前后，召集各地民众在萨德部署地星州，继续举行烛光集会。#