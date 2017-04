黄小琥萧煌奇携手开唱 大赞歌迷热情满分 娱乐新闻

(云顶30日讯)台湾“Pub女王”黄小琥和台语歌王萧煌奇相隔3年,再度携手来马开唱,两人在演唱会上除了献上多首经典歌曲,还一直互相调侃,逗笑台下观众。

演唱会一开始,两人先带来《热情的沙漠》、《Can’t Take My Eyes Off You》和《我的歌声里》等组曲,之 后由黄小琥打头阵演唱多首经典歌曲,并与特别嘉宾陈势安合唱《至少还有你》。面对分粉丝的热情,黄小琥大赞大家“Very good!”更指每位歌迷只有18岁,反应热烈值100分!

萧煌奇在演唱《好好先生》后夸歌迷们都是“好好先生”和“好好小姐”,在演唱《你是我的眼》的时候,现场的灯光,包括舞台的灯光都熄了,全场歌迷举起开着闪光灯的手机,轻轻摇摆,沉醉在他的歌声里,气氛异常感人。

在个人演出结束后,黄小琥和萧煌奇再度同台带来《被遗忘的时光》、《天黑黑》、《明年今日》等串烧组曲 ,一口气唱了不少歌曲,萧煌奇在演唱《只能勇敢》时更摘下了墨镜,呼吁大家生活无论多困难,都要勇敢的度过难关。两人以《没那么简单》作为压轴曲,让期待已久的歌迷们兴奋不已。#