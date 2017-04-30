撩妹功力超高 “梨涡男神”电晕粉丝 娱乐新闻

泰国人气偶像Push和Esther首度来马宣传，吸引超过数百位泰剧迷挤爆见面会现场，当身穿全黑王子装与白色公主装的“梨涡男神”Push和大眼美女Esther一现身，现场立刻爆出高分贝尖叫与欢呼声，高大帅气的Push在见面会上更是“撩妹”技能全开，对粉丝高喊“么么哒”、“我爱你们！”眼睛盯着粉丝放电、发放迷人灿烂笑容，不时放送小爱心手势、下台送粉丝海报、跟粉丝wefie，撩妹功力超高，让粉丝纷纷沦陷，为他著迷！

Push和Esther来马为他们主演，在dimsum播放的《王子学院十二部曲》系列《帅气牛仔》宣传造势，大马也是两位泰国人气偶像第一次的海外宣传，只是难得的大马行，Push却因行程满档停留不到24小时就旋风离马，让粉丝大呼“看不够”！

Push和Esther在见面会上，一个全程施展高超的撩妹功力，不断放送粉丝福利；一个像洋娃娃般甜美，说话斯文轻柔，轻易俘虏了现场粉丝的心。两人除了介绍在剧中的角色，还跟粉丝玩游戏，在喂粉丝吃葡萄的游戏中，Push在投入喂台上两位粉丝吃葡萄之余，还不停开撩，一下撩台下粉丝，一下撩Esther，撩妹技能满分，在与粉丝合照时，还将手搭在女粉丝肩膀，引来台下发出阵阵羡慕的尖叫声。相对较静与害羞的Esther，则在游戏获胜时兴奋尖叫，难得流露活泼一面。

Push也大秀所会中文“么么哒”、“好久不见”、“我爱你们”，只是突然一句“新年快乐”却让全场大爆笑，而不会中文的Esther，则在主持人皓敏的教导下现学现卖说出一句“我是Esther”。

见面会结束前，很会圈粉的Push拿出手机拍摄及录影现场的画面，之后更带着Esther与现场粉丝Wefie，让粉丝兴奋得狂挤向两人身边希望入镜。行程满档的Push，在见面会结束后即离马，周六才抵马的Esther，则与担任经纪人的妈妈逗留至星期日才回返泰国。#