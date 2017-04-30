泰偶像首度来马宣传 Push嘴甜请粉丝当导游 娱乐新闻

（八打灵再也30日讯）泰国超人气偶像Puttichai Kasetsin（昵称Push）和Esther Supreeleela来马为dimsum播放的《王子学院十二部曲》系列（U-Princess Series）宣传，有“梨涡男神”之称的Push，在记者会上不断施展撩妹技能，频频释放超灿烂笑，眼睛更是猛放电，甚至高呼要粉丝当导游带他去玩，让记者会现场不时爆出被迷倒的尖叫声。

改编自泰国畅销小说的校园偶像剧《王子学院十二部曲》，去年5月在泰国启播旋即掀起一股热潮，在首部曲《帅气牛仔》中饰演斗气冤家的Push和Esther，周六以荧幕情侣档的姿态来马宣传，令泰剧迷超期待。记者会上除了媒体，也公开让幸运粉丝入场，现场女粉丝几乎都是冲着帅气的“梨涡男神”而来，其中一位女粉丝更指着自己的脸对Push说“我跟你一样有梨涡”，Push见状也指着自己的梨涡，卖萌与粉丝甜蜜互动，之后粉丝问他对于和池昌旭及张艺兴“撞脸”一事，他闻言笑答：“有像吗？泰国的粉丝也这么说过。”说完还学韩星比小爱心，引来粉丝尖叫连连。

Push这次旋风式来马，行程紧凑，没时间到处走走，就连很想去国油双峰塔拍照打卡亦无法成行，问他想不想再来马，先是答说：“当然想，我很喜欢马来西亚。”之后眼神直勾勾地望粉丝群问嘴甜说：“下次再来你们当我的导游，带我去玩好吗？”让粉丝迷得晕陀陀。

Push去年曾到中国演出中国电视剧《逆袭之星途灿烂》，问及在中国与泰国拍剧的分别，他直言语言是最大的问题，被问到有没有学华语，他立即秀几句说：“你好”、“我爱你们”、“吃饭了吗？”、“吃了？”、“好吃吗？”，此外也入乡随俗，用国语说“Saya kasih engkau”。

Esther的妈妈是大马华人，问身为半个大马人的她是否有常跟妈妈回马和对大马的印象，她表示，以前有陪妈妈回来更新护照，但那时年纪比较小，所以对大马的印象不深。