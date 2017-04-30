断交议案未最后表决 阿兹敏：不作无谓揣测 北马新闻

(北海29日讯) 受询及伊党行政议员在雪州职务课题时，雪州州务大臣拿督斯里阿兹敏表示不应对于伊党在雪州职务一事作出无谓的揣测，毕竟伊党在现阶段还未作出最后表决。

他强调，伊党通过与公正党断交议案，必需交由伊党长老会作出裁决与正式的宣布。

他指出，我们必需了解伊党的大会程序与其他政党有所不同，即便伊党在大会上通过任何动议，也必需经过伊党长老会裁决。公正党署理主席阿兹敏是于周六在诗布朗再也区威省现代化多用途礼堂，出席公正党槟州代表大会后，受媒体询问有关伊党行政议员在雪州职务课题时，如是回应。

他说，身为一位领袖，对于一些课题不可太情绪化，需容忍和理智处理，他不否认出现一些课题，不过他深信身为领袖必需作出明智的决定。

较早时，阿兹敏在大会上致词时表示，公正党乃是多元种族的党，之前很多人都说马来西亚不可能有多元种族支持一个政党，今天公正党证明了这点，各族群不分种族、宗教和文化团结在一个党的旗帜下，捍卫公正党的政治斗争。

他说，公正党实权领袖拿督斯里安华的政治斗争获得人民的支持，并渗透国内各个角落。

他称，公正党必需做好充分准备以应对来届大选，对抗巫统与国阵的欺压，以确保公正党的政治斗争获得持续。

他也感谢各个党员捍卫“烈火莫熄”争取公正的政治醒觉与精神，一切以人民利益为出发点。

他称，虽然其本身已成为各敌对党攻击的对象，但是他并不畏惧，因为身为党的署理主席，他有责任来捍卫人民的权益。

他强调，公正党并没有孤军奋战，该党尚有希联成员党包括行动党、诚信党以及土著团结党陪同并肩作战。因此，他呼吁党内外的支持者共同面对挑战，为国家作出改革一起拯救马来西亚。

旺阿兹莎：希联有能力领导政府

公正党主席拿督斯里旺阿兹莎指出，希联在雪州及槟州执政以来的表现与经验，足以证明了希联是有能力领导政府的政党合作伙伴。

她深信人民的眼睛是雪亮的，为了国家的未来，他们能够认清哪一个政党能够真正的领导这个国家。

她说，大家必需采取什么对策来拯救这个国家？这是大家必需思考的问题！

她指出，人民对于国阵政府执政表现感到彻底失望，而对于希联则寄予厚望，希望能够为国家带来改变，这是希联在来届大选面对的最大挑战。

她强调，虽然各成员党难免有时会意见相左，不过相信都能够迎刃而解，为了国家的未来和利益，必需搁置不同的意见，以一致的步伐来迎战全国大选。

她称，最重要的是党内不要有派系的斗争，造成力量分散，她呼吁党员要有信心，才能获得人民的委托。