伊党宣布与公正党断交 倪可敏：好事一桩 国内新闻

（太平29日讯）霹雳州行动党主席倪可敏认为，伊党长老会、妇女组及青年团大会昨日宣布与人民公正党断交，长远来说对国家是一件好事，广大选民也可以在来届大选做出明智选择。

他说，巫统主催的种族政冶及伊党主张的宗教政治都不适合多元民族文化的本国，希联主张的多元民族文化的中庸政治路线才是大马唯一的出路。

也是太平区国会议员的倪可敏指出，自从伊党开明派出走后，由宗教司垄断的伊斯兰党已经沦为宗教思想极端组织，除了推动伊斯兰刑事法私人法案RUU355, 伊党已完全没有其他课题，连对一马公司丑闻也噤若寒蝉。

他指出，伊党与巫统合作已经是全国公开的秘密，因此若还期望哈迪阿旺领导的伊斯兰党会与在野党连成一线无疑于是一厢情愿。如今是伊党与希联及公正党断交，有助让局势明朗化，来屆大选将是希望联盟与国阵加伊党的对决。

倪可敏今早出席由太平行动党在甘文丁主办的第三回“与国州议员吃早餐”活动后召开记者会如是表示。今天的活动吸引了愈200个太平选民参与共进早餐，场面热烈。倪可敏也与保阁亚三州议员郑国霖亲自捧茶招待出席的人民，并与选民亲切交流。