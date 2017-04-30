一旦内阁通过提案 泰入境车辆征入境费 国内新闻

(文冬29日讯)一旦内阁通过，我国将在近期内向从泰国入境大马的外国车辆征收入境费。

交通部长拿督斯里廖中莱说，当局正商讨上述措施，特别是财政部和包括位于马泰边境的玻璃市、吉打、霹雳及吉兰丹的州政府。

他说：“入境费将是20令吉。从相关州属边境征收后，我们将交回5令吉给有关州属，和柔佛的方式一样。”

他是周六出席第71届陆路交通局日庆典后，如是向媒体指出。

出席者包括陆路交通局总监拿督斯里纳兹里西隆、全国职业安全与卫生机构主席丹斯里李霖泰、掌管彭亨州基本设施及环境委员会的行政议员拿督斯里莫哈末苏菲等。

廖中莱说，自去年8月15日向从新加坡入境我国的外国车辆征收入境费后，我国共征收了790万令吉，但是他强调，这不是为了盈利。

他表示：“这不是从收入来看，我们从安全的角度来看，因为不要复制车进入我国，我们可以鉴定。之前有人将这些车入境然后留在我国……许多车辆已经超过10年……那里不能用了，送来大马。”

另一方面，他指出，自4月15日落实自动醒觉安全系统及扣分制后，当局共发出1万7823张传票。

他说，其中1万5492张是超速驾驶传票，另外2340张是闯红灯传票。

他表示：“自落实上述措施以来，遵守交通规则的比率相当好。在有摄录机的地方，遵守交通规则的比率是95%，之前只有大约50%。现在的驾驶人士更有纪律。”

他指出，陆路交通局在2016年的收入共有38亿令吉，比2015年增加6%，其中70%或27亿令吉是执照费，而吉隆坡、柔佛和雪兰莪最多。