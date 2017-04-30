警分析黑帮渗入学府原因 每个家庭都只顾自家事 国内新闻

（吉隆坡29日讯）警方分析，国内家庭皆抱着各人自扫门前雪的心态，才出现学府遭到黑帮渗入的原因。

全国警察刑事调查局总监拿督斯里莫马说，警方发现，只有部分学府受到黑帮渗入，且这些学府大部分集中在巴生谷。

他说，但是，所有社区皆要共同杜绝这种情况，以免犹如雪球般越滚越大。

他指出，出现这样的情况，是由于大家都抱着个人主义的心态，每个家庭都只顾自家事。

他说，经常有人说“管好自己的事”，这已成为社会的“癌症”。

“目前已是我们要改变的时候；我们要关心社会和有所警惕，当发生事情后马上向当局投报，这是在早期便要预防的关键。”

莫马就日前发生的黑帮“24”党员庆祝“党日”事件，而引起轰动后，接受《新海峡时报》访问时，这样指出。

他说，校方也要更透明化，如发现黑帮活动在学生之间蔓延，随时与警方合作；至于家长也要留意孩子放学后的活动。

他说，若学生发现同学之间受到不良活动影响，也可通知学校；他保证，通过在学府设立的投诉箱，来揭发同学不良行为的学生，身分会获得保密。

黑帮放眼青少年“市场”

黑帮放眼青少年的“市场”，招揽他们加入黑帮，训练他们，让他们成为“未来的接班人”。

莫马说，这些黑帮吸引青少年加入，成为未来的黑帮“干部”。

他说，黑帮的目标是弱势且易于受到影响的青少年，他们招揽青少年后，先从基层做起，如当黑帮跑腿，以及跟从他们的指示办事。

“这些青少年加入黑帮后进行的不法活动，包括恐吓他人与斗争。”

另一方面，警方刑事调查局与政治部跨部门合作，打击黑帮渗入学府活动。

全国警察政治部总监拿督斯里弗西较早时说，该部随时准备与其他执法当局合作，携手对抗威胁国家和平与安全的不良活动。

了解比预防更有帮助

预防胜于治疗，但了解比预防更有帮助。

罪案分析家卡阿芬迪说，学生加入黑帮的一般原因，是要获得注意、受到认同，以及获得保护。

他说，黑帮不会大张旗鼓地公开活动，而是利用生意、代理与招揽人，积极吸引青少年加入黑帮。

他强调，若知道黑帮的活动方式，即可有措施来拘捕这黑帮成员。

他说，至于家长与学府方面，与其惩罚青少年，倒不如用两种方式与后者沟通。

“我们更趋向于与青少年沟通，包括知道他们所需，也让他们知道，我们的确有心要帮忙。”

“举例说，若学生不爱念书，我们必须承认，并把他们送往他们要念的学校，如技术学校或音乐学校等。”

卡马说，目前的问题是，大人强逼孩子随他们的要求，而不愿聆听孩子的心声。