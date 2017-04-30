网媒《自由今日大马》 公布执政党领袖汽车 国内新闻

（吉隆坡29日讯）继公布反对党领袖所坐拥的轿车，网络媒体《自由今日大马》今天公布执政党领袖拥有的汽车。

拥车，是显示身份象征之一，选“错车”，往往把形象给糟蹋了！

例如，伊斯兰党宣传局主任拿督凯鲁丁阿曼拉查里，购买价值约50万令吉的奥迪Q7轿车，当着礼物赠予爱妻，受人猛裂攻击。

人民公正党青年团安邦区团团长拿督阿当罗斯里，不仅坐拥豪华洋房，也有数辆名贵汽车，惹来人们议论质问其财自何方，甚至有人举报，让反贪污委员会逮捕了。日前，反贪会在调查他“家财万贯”上，提控他说谎。

根据《自由今日大马》引述首相署部长拿督刘胜权的话说，只要有钱，大多的人视选购的汽车是身份象征的因素之一。这名掌管诚信事务的部长说：“不过，需要记得，不是所有人都把（汽车）注册在自身名下。这有多种方法，如果用公司和其他家庭成员的名字。

本月19日，《自由今日大马》列出在野党领袖拥有的汽车名单，这回轮到国阵领袖，得到数名领袖的回应。

拿督梁德明

新邦令金区国会议员兼国家水务委员会主席

我的私家车是豪华XC60，在2013年购买。在名下注册的汽车还有丰田Estima休旅车及普腾赛佳，都在11年前购买，Estima休旅车是给家人，普腾赛佳是工作使用。

拿督斯里理查马力肯

外交部副部长兼巫统最高理事

除了官车，我有部奥迪Q7轿车，通常在司机下班后，自己在晚上驾驶。

拿督沈桂贤

沙拉越地方政府部长兼砂州人民联合党主席

我是用州政府官车宝马，自家车是本田城市（2016年注册）及丰田Vellfire休旅车（2011年注册）。

拿督纳华威阿末

浮罗交怡区国会议员兼巫统浮罗交怡区部主席

我名下注册的车只有丰田Vellfire休旅车。我确实只用这一辆。

拿督斯里嘉玛尤努斯

巫统大港区部主席

我现在使用丰田兰德酷路泽（Land Cruiser）四驱车，刚用不久，往往用一年就卖掉。我确实经营过汽车买卖生意，那是10几年前加入政治前的事。

拿督佐汉阿都阿兹

士毛月区州议员兼雪兰莪巫统秘书

我用的丰田“奔跑者”（Fortuner）休旅车，将近3年。

拿督刘胜权

首相署部长

之前我有部本田思域 （2006年注册），几年前卖掉了。我现有官车，我不鼓吹有太多车。

拿督柯希兰比莱

民政党全国副主席兼外交部前副部长

有丰田Harrier（2005年注册）及丰田冠美丽（2012年注册）。

拿督张盛闻

马青总团长兼教育部副部长

我是用政府官车，我只有一部本田CR-V休旅车（2014年注册），是妻子使用。

拿督邦莫达

京那巴当岸区国会议员兼巫统最高理事

作为联邦土地统一及复兴局主席，我现在使用官车丰田Vellfire。

布迪曼莫哈末佐迪

大港区国会议员兼双溪班让州议员

当了州议员后，在2014年买了部丰田“奔跑者”3.0版，而之前有部二手本田CR-V休旅车，可是在多年前涉及车祸，就没在使用。