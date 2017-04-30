首长：打造成国际城市 槟须转型成创业福利州 北马新闻

（槟城29日讯）槟州首长林冠英指，为了把槟城打造成一个国际及智慧城市，州政府必须先将槟城转型成一个创业及福利州，以让全民可以在不分种族宗教的情况下，被赋予同等的机会来分享经济成果。

他在出席槟州元首敦拿督斯里阿都拉曼阿巴斯宣誓就任仪式上说，是项转型最显著的成果，可从槟城州的国内生产总值的位置看出。在2005年至2015年之间，我们在全国各州排名相当后，然而从2013至2015我们的国内生产总值名列前茅。

他强调，一个福利州最重要的一面是经济平等议程（AES），以及各项福利计划（Program i-Sejahtera），如自2008年州政府共支付了4亿1263万令吉予州内的160万人。

他也说，州政府将会继续兴建基设，栽培人力资本以保障一个稳健的经济成长。制造业目前处于工业革命4.0的年代，这包括了大数据分析、运端计算、电子商务、外包及物联网。为了能赶上工业革命4.0的列车，槟州需要足够的人力资源。我们将焦聚在STEM教育，也即是科学、科技、工程及数学，以确保槟城成为科学及科技的领头羊。

“在将槟城转型成一个创业及福利州的当儿，我们也不忘保护及维护环境。让槟城感到骄傲的是，我们自2006年起，是全国唯一一个没有动到半寸森林保护区的州政府。这也是为什么槟城成功确保水顺畅的理由之一。我们也是目前唯一一个没有配水的州属。因为我们的水源区已宪报、森林保护依然继续被保护，州内的水坝近满。”