【金钱游戏陷阱】 “一分耕耘，一分收获” 廖中莱：勿掉致富陷阱

（沙登29日讯）交通部长拿督斯里廖中莱以“一分耕耘，一分收获”吁国人看清事实，勿跌入快速致富的陷阱，而他也透露，政府也正研拟对策，以全面打击金钱游戏。

他提醒国人，在这个世界上，根本没有所谓走“捷径”就能够享有荣华富贵的方法，唯有脚踏实地，并且提升自身生产力，才能够致富。

“大家要知道一分耕耘，一分收获，只有脚踏实地，积极提升生产力，才能享受富裕生活，而不是以走‘shortcut’（捷径）的方式来达到富贵。”

廖中莱也是马华总会长，他今早是在出席2017年马来西亚、新加坡与印尼清明祭祖大典后，接受媒体质询有关JJPTR（解救普通人）课题时，做出这项回应。

他说，尽管内阁已经讨论这项课题，并表示会在执法上采取严厉的对付，但最重要的仍是提高人民的醒觉。

“因为唯有人民不参与，这种快速致富或是金钱游戏的集团就无法生存。”

“无论如何，内阁已经表明会针对这些走偏门的集团或是分子采取严厉对付行动，以确保这些人在骗取他人钱财前，更早的被制止。”

廖中莱也表示，日前国家银行已针对JJPTR课题发出相关的指示，而马华会全力配合国家银行的指示，协助有需要的人士。