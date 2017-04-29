林吉祥：反马来人攻击没效 巫统或玩弄种族课题 北马新闻

佳日星赠送“我爱槟城”围裙给马来小贩，右为林吉祥。

柑仔园乡委会陪伴林吉祥（中）走访选区。

（槟城29日讯）行动党顾问林吉祥指出，巫统指行动党反马来人的攻击，不是很有效，不过他相信在来届大选，巫统、国阵会变本加厉的以种族课题攻击行动党。

“吉祥走访选区”周六早已来到第5站，即柑仔园的马来选区。之前林吉祥分别到过大山脚甘榜督苏布、双溪牛汝莪、公巴和甲抛峇底本那牙市镇。林吉祥在记者会上指出，经他与马来选民接触后，发现反马来人的攻击并没太有效，反而得到选民很正面的支持。

他说，与其他州属相比，槟州选民比较正面，包括柑仔园，足以证明当地的人民代议士真正走入民间。有指槟州在来届大选会面对问题，但经他走访几个选区后，他发现传言非属实。他更相信要保住槟州政权并不难，而且相信槟州能取得比上届大选更亮丽的成绩。

林吉祥说，巫统不断攻击行动党，并非“害怕”行动党，而是担心流失马来选票。巫统为保住自己的政权，所以不断妖魔化行动党。总括而言，他表示巫统难以攻击行动党是反马来人政党。

另外，林吉祥认为，拿督斯里纳吉身为我国首相兼财政部长，于阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）与一马发展公司爆发财务纠纷案上必须回避。他表示和解赔偿与否，不该由纳吉一人做最后决定，反而得召开特别国会会议商讨，毕竟赔偿金最终是由人民付钱。

他说，目前的和解协议是一马公司得支付IPIC约70亿美金，差不多是当初35亿美金的双倍，这项结果似乎只对IPIC有好处。