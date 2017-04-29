佳日星：滤水计划奏效 水獭回流双溪槟榔河 北马新闻

水獭“回流”双溪槟榔河。

佳日星：双溪槟榔河治水与滤水计划奏效，水獭“回流”了。旁为林吉祥。

槟州行政议员兼柑仔园区州议员佳日星指出，槟州政府进行的双溪槟榔河治水和滤水计划奏效，水獭“回流”双溪槟榔河。

双溪槟榔河在过去是槟州著名“黑河”，经滤水计划成功后，不少生物，包括水獭都开始“回流”该河。佳日星于当天的记者会上出示一份英文报，日前报道指水獭“回流”双溪槟榔河。他表示这对当地居民来说是一项喜讯，证明双溪槟榔河已不被污染。

另外，佳日星也宣布有关当局正在研究，要如何解决玛隆路（Jalan Makloom）的淹水问题，他希望能尽快对外宣布好消息。

慕加希：忧国阵玩种族议题

陪同林吉祥走访选区的诚信党槟州主席兼巴里文打国会议员拿督慕加希透露，他最担心就是国阵在来届大选，继续玩弄种族议题。

他针对伊斯兰宗教司扎基乃克（Zakir Naik）来马演讲事件指出，该事件必须以人民为出发点，并非以宗教角度看待。其实，包括355法案，也是在玩弄宗教议题，以掩盖国家所发生更大的金钱丑闻。他强调，希联坚持遵守国家原则，所以绝不玩弄种族、宗教议题。