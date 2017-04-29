方天兴：主张宗教化治国路线 对国家转型计划带来阻力 国内新闻

（巴生29日讯）华总会长丹斯里方天兴指出，华总对伊斯兰党在代表大会中恫言，若国会通过“355法令”修正案，而该党又在来届全国大选中攻下5个州政权的话，将有足够权力在这5州修改伊斯兰法律的声明，表示高度关注。

他认为，主张宗教化的政策和治国路线，除了与国际化和现代化步伐脱轨之外，也将对政府准备全面推行“TN50”的2050国家转型计划带来极大冲击和阻力。

他说，该党也再次表明，未来的斗争路线将强调与贯彻回归伊斯兰理念的宗教路线，他认为，这几天召开的伊党全国大会，将会继续讨论和强化这个核心议题和主论调。

“有关的言论和声明，可说是完全在贯彻该党一向来力主的宗教主义路线，这一点是非常鲜明的。这也是为什么我国非穆斯林社会，一向来反对‘355法令’的原因——因为担心这个缺口一旦被打开，将可能因此改变现有的世俗国体制和国本！”

方天兴说，原因就如伊党领袖在代表大会中所表明的一样和一致，一旦“355法令”通关，再加上时机成熟（夺下5州政权）时，伊斯兰法律和政策便将会进一步被强化，包括大家一向来所关注的伊斯兰刑事法在内。

“该党这个未来的斗争路线，是可以完全理解的，毕竟，该党在之前已经成功在吉兰丹与登嘉楼州（执政时）通过伊斯兰刑事法。”

方天兴强调，他们尊敬包括伊斯兰在内的所有宗教信仰，也致力于捍卫现有的多元国情和司法民事化，国体世俗化体制。

“在我国的多元国情下，任何单元的宗教主义，都不应成为治国执政根本，它除了将破坏宗教间的矛盾之外，也将分化各族的思维，并对国家各领域的发展带来不利。”