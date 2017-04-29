陈景岗：海鸥欢庆42周年 巨额赞助李宗伟自传电影 国内新闻

（巴生29日讯）为配合海鸥欢庆42周年庆，海鸥将以“天文数字”赞助大马羽坛一哥李宗伟自传电影《败者为王》。

今日海鸥也与马虎电影有限公司一同签署赞助协议仪式。马虎电影公司将会连同志博影业一起制作这部电影。

海鸥集团董事经理陈景岗披露，《败者为王》是一步励志电影，讲述李宗伟永不放弃的精神。电影也将描述李宗伟成长过程与早期羽球生涯。他说，电影会以国际电影水准制作，目前预计制作成本约600万令吉。

他是在记者会上，如是披露。出席者也包括海鸥企业总经理陈祈福、导演马逸腾、制作人李顺忠和詹贤恩。

马逸腾：电影7、8月开拍

马逸腾也表示，这部电影将会在今年7、8月开拍，会从李宗伟13岁开始叙述他踏入羽坛的故事。

他说，对于李宗伟是否会客串这部电影，答案是肯定“需要”的，但是一切仍在协调中。

至于还会不会有其他角色出现和客串，包括其好友兼对手林丹，陈景岗则表示，电影中肯定要有这样的安排，但是由于还未肯定，所以要先卖个关子。

询及海鸥会以何形式赞助，陈景岗则拒绝披露，仅表示这肯定是个“天文数字”。他说，海鸥的赞助所希望获得的回报就是票房，别无其他。

与此同时，今日海鸥也在巴生福建会馆举办42周年庆晚宴，而今年的主题为“创新转型，稳中求进”。出席的贵宾包括华总总会长丹斯里方天兴、中国驻马来西亚大使馆新任领事参赞刘东源、海鸥执行董事主席陈凯希、执行董事兼财务长丘观庆、董事谢国威、拿汀苏妮达、陈锦祥、周芝简、张雪莺、谭育麟、蔡明烈、陈陆贵、媒体联络经理张赐兴。此外，《光华日报》执行编辑兼雪隆办事处代经理吴义民同时也是受邀嘉宾之一，其他出席代表也包括广告员侯丽萍。

为回馈为公司付出的员工，陈景岗也于晚宴上宣布，分发1000令吉特别红包予所有合格的正式员工。

他指出，至今海鸥的股价已经突破10亿令吉，今年海鸥董事会也建议以二送一的方式派发红包给股东，以报答他们对海鸥一路的支持与忠心耿耿。

“随着海鸥股价数量增加，这次建议中的红股派发预料会加强海鸥股票和股票交易所的交易流动性。此外，董事会也建议从海鸥发行的股票中拨出不超过15%，推行雇员认股计划，为期5年另可延期5年。”

他说，这两项建议都是在今年3月15日召开的特别股东大会获得批准通过。此外，他也感谢陈凯希创办海鸥，任劳任怨的付出与拼搏，为海鸥奠下稳定的基础。