讲风凉话的部长 异言堂

文：黄英豪

闹得沸沸扬扬的“金钱游戏”戏码终于惊动朝廷，内阁对此事件的演进非常关注，委任国内贸易，合作社及消费部部长拿督斯里韩查再努丁从“法律的角度”开展调查工作，并指示各个相关部门予以配合。不料部长还未开档调查就冒出一句天大的风凉话“投资你情我愿，我能说什么？”我们不禁要问，“那我们投你当人民代议士做什么？”

部长难道没有听过2013年“金融服务法”和1993年“直销和反金字塔计划法案”？他那未审先判的思维让人不敢恭维。

难道部长没读报，事关马币5亿牵涉30多万投资者的血汗钱，难道他漠不关心？作为一名非投资者，我不是幸灾乐祸，更不是落井下石，而是事情实在是闹得太大了，身边的人包括朋友、同事、同学，亲戚甚至父母兄弟姐妹，受牵连的比比皆是，部长这一句话是非常不负责任的。

我们部长们的言论常常令人喷饭，我们也不了了之，茶余饭后一番当消遣，可是事态严重的时候，想不到还是一副“tidak apa”的嘴脸，敷衍了事，当人民水鱼。

我们要慎重的告诉众部长们，人民长大了，学乖了，官腔嘴脸我们看得透了，彻底了，你们拿的俸禄是人民辛辛苦苦，流血流汗赚回来养你们的，不要在忽悠我们了！

世道艰难，百物腾涨，非但没有看到你们与民共苦，反而是到处官场一众耍太极高手，说什么，一旦有人投报，一定会马上调查此事，国行如是，警方也在等着人来报案。如果这一次没有搞到如此嚣张，没有夸张到“三人行必有我J焉”相信这雪球还要继续滚。

那些已经投资的倒是希望事情不会越搞越大，还没有回本的至少要拿回本钱，但是扪心自问，如果一切正常，奉公守法那为什么不去报警？被骇5亿，惊天动地，纸包不住火，如果好康属实那是不是应该惠及更多人，广而告之，给当局上一堂经济课程，如何？教育一下那位风凉部长！

据报道，我国目前有288家公司被国家银行列入“警示名单”，所以类似的金钱游戏已经泛滥成灾，用“病入膏肓”来形容此现象也不为过。大选在即，金钱游戏以及它所带来冲击和衍生的状况只能越演越烈，政客口沫横飞，诚一大道竞选课题。

我们希望国家领导醒一醒，扶人民一把，助他们悬崖勒马，回头是岸！