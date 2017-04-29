严防私会党入侵校园 异言堂

文：琦琦

这社会风气怎么了？私会党竟然入侵神圣学府，一批为数不少 “24党 ”的青少年在雪州巴生一间国中的校园外横行作乱，在校园外制造骚乱，放鞭炮，切蛋糕拉横幅，态度嚣张，24党标志校园外随处可见，他们有者还身穿校服，戴着头盔手拿着燃烧的鞭炮在呐喊挥舞，其他参与者手持24党旗帜，公然招兵买马，更无惧怕的公然挑衅警方，行径极度猖獗，雪州刑事调查组主任高级助理总监指出，由于事发日期接近24日，故警方不排除 “24党”在提早庆祝该党的特别节日，才到有关学校外喧哗及制造骚乱。

所幸警方马上展开雷霆扫黑特别行动，逮捕了18名滋事少年，包括13名在籍学生，警方声言逮捕行动仍然会继续务必揪出制造骚乱的主办者。

私会党入侵校园事件频传，早前有数名学生因拒绝加入私会党而遭学长恐吓勒索，甚至纠众殴打，而在学校公然有私会党成员，以大欺小的恶行向同学收取保护费，如果大家记忆犹新，当然不会忘记数年前发生在某学校两名学生被私会党成员的同学强硬压迫，逼迫他们加入私会党，他们拒绝入党而遭到有关私会党员殴打及开车追撞，导致他们闪避不及，脚板被车碾过以致血管爆裂红肿，无法行走也无法回学校应考。

私会党需要吸入新血以壮大声势，因为看中学生都是血气方刚，性格叛逆好奇心强又好胜，而且也经不起诱惑，所以入侵学校游说或软硬兼施要他们加入私会党，让校方也防不胜防，因此，要遏止私会党入侵学校，校方和警方及家长都要互相配合，各自做好校内外的监督及防范工作，以便全力扑灭类似问题的发生。

黑帮组织一直都有存在，警方也积极维护社会安宁扫黑行动从不间断，但是要完全消除社会罪案与瓦解黑帮组织只靠警方的雷厉行动恐怕只能治标不治本，对于近日来的枪杀案与抢劫伤人案频密发生，已为社会带来恐慌，也给警方带来很大的压力，民众认为如果在政策上依然缺乏公平合理，没有真正关注社会底层人民的需求，让人省思的是罪案的频传是不是社会底层有一小部分因为生活困苦和社会的忽略而铤而走险，当然，警方若能铲除令人心惊胆战的黑势力会是社会各阶层的渴望。