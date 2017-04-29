留口饭给外劳 异言堂

文：李佩佩

移民局没有禁止引进外劳，但是威省市政局却在6月起禁止外劳在当局管辖的巴刹及小贩中心工作，这个政策已经成了当前一个沸腾的课题。

外籍劳工涉及的范围广大，最辛苦、最劳累、薪水低、工作时间长等的工作，本地人已经不稀罕去做，也只有外籍劳工才肯做。

外籍劳工无所不见，巴刹、小贩中心、购物广场、餐厅、酒店，甚至是私人专科医院，都一定有外籍人士来招待我们，为我们服务。

威省市政局之所以考虑施行禁聘外劳政策，是因为不让外籍劳工及永久居留的外籍人士鸠占鹊巢威省市政局所管辖的巴刹、小贩中心及路边小贩档口，所以才全面禁止其管辖范围的巴刹或小贩中心业者聘用外劳当副手，也拒绝让永久居留的外籍人士经商。

外劳在槟州经商的问题日益严重，一些外籍人士与本地人结婚后，利用配偶的名义向市政局申请营业执照，然后光明正大在当局管辖的范围内开门做生意，导致整个市场近乎成了“国际”市场。

威省市政局为制造就业机会予本地人，所以以廉价的租金把巴刹及小贩中心摊位租借给本地人，让其经营小本生意，而不是要惠及外籍人士。

就是因为有摊位营业执照持有人把摊位转租给外劳或外籍人士经营，且成了泛滥的地步，当局唯有施行政策，遏止迈向国际城市的槟州成了另个“国际”城市。

如今，这项政策已经成为一个课题，引起许多贩商的反弹，没有外劳，生意做不下去了，没有生意，经济也受到影响，外籍劳工或多或少对槟州经济有一定的影响。

虽然说外籍劳工获得移民局批准而取得合法工作准证，而市政局施行的禁止外劳在当局管辖的范围经商或工作政策是两回事，但是这些粗重劳累的工作，除了外劳，还有谁肯去做？

要打击外劳在市政局管辖的范围内经商，可以从其他方式去遏止，比如加强市政局营业执照的申请，或是严厉执行取缔，或是勤劳到摊位突击检查等，而非要施行这项政策来打破外籍劳工的饭碗。