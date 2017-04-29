当官勿太林冠英 异言堂

文：亦鸣

前阵子槟州首长林冠英调侃中华二校董事长沈耀权，申请州政府拨款勿太沈耀权，顿时让沈耀权成为一个代号。北海人民可能会认识沈耀权，但外地人民可就满头雾水了。名字可以成为一个代号，多亏林首长的灵机一动吧。最近人民也许会察觉，林首长很喜欢口出戏言，贬低前朝政府，来取悦人民。笔者觉得当华人的槟州首长应该有涵养、大方及包容的心态，不然就会让人家觉得首长没有那种让人尊敬的形象，所以说当官勿太林冠英，至少敦林苍祐待人处事就不是这样的。

林首长受拥护的程度是少人能比较，华人推崇林冠英来管理槟州，是趋势所使然。行动党能够继续在槟州暂领风骚，最重要是华人觉得这个由华人主导的州政府很华人化，至少不受到像民政党被巫统牵制的对待。如果说国阵取代行动党，槟州就会变得更肮脏，这种话是哗众取宠，用意只在贬低前朝政府而已。老一辈的人民如果把敦林苍祐发展槟州的功劳，因为林冠英的话，就此把他的功劳抹杀，敦林苍祐在天之灵也会感叹槟州子民的无情。虽然人民把行动党捧上槟州政治舞台，但勿让行动党抹杀了先贤的功劳，大家应该要有感恩的心。

林冠英对待盟党的反对填海浪声很在意，坚决要盟党在下届大选对这些反对填海计划的议员割爱，据说已引起盟党非常不满。2005年马华议员陈清凉及林武灿反对槟岛外环公路填海计划只被国阵采取纪律对付，而这些议员反对最近的填海计划却要断送他们的政治前途，就可看出林首长咄咄逼人的坚决态度。这5位议员会甘休吗？他们认为填海计划带来许多影响，他们是代表人民的意愿。当时反对外环公路计划是行动党林吉祥率领的，也就是说林吉祥本身也反对填海计划。如今这5位议员的立场就是当时行动党的立场，可是因为政治舞台的改变，使填海计划变成对槟州是有利了。

林冠英对待同僚已经是很刻薄了，对待媒体更是罄竹难书。林首长常提倡言论自由，也批评国阵牵制报章言论自由，但他却可以因为刊登他的新闻标题而要求报馆修正，这就显得他干涉报馆的处理新闻自由及手法。笔者认为林冠英应该学习敦林苍祐及丹斯里许子根，从不干预报章的言论自由。丹斯里许子根搞政治的确输给林冠英一个马匹，但他温文有礼的态度却是令人尊敬的。他从没有要骂人家，或起诉报馆，与报馆保持良好的沟通，对政敌也没有大肆抨击。敦林苍祐更是政治家的典范，从没有巫统的议员敢对敦林态度不佳的。据说只要他保持沉默，巫统议员都会保持尊重的态度，够有威严及神态凛然。

如今的马来盟党议员稀少，他们都没有巫统议员的嚣张跋扈，是比较可以商量的。但这回伊斯兰党与盟党决裂，这些议员是否还能够保留议席，还是个疑问。林首长对巫统议员恨之入骨，但对他们也是无可奈何。

林首长应有承担责任的态度，既然被反贪局调查，就应请假，这个也是他的同僚潘俭伟提出的。况且柔州行政议员被调查及提控后，马上就辞职。作为有担当的首长，他是应该立下良好的模范，让人信服。行动党在槟州的地位已根深蒂固，没有林冠英，也依然能够继续掌权槟州。况且请假后，如果证明清白，林冠英还是有机会重新担任首席部长。

林冠英作为反对党领导人，作风强硬已不在话下，指责国阵的言论也是罄竹难书。当他当执政党的时候，却往往忘记自己所言，重蹈国阵的覆辙。国阵执政物品起价，槟州政府也没有体谅人民，水费已多次起价。作为反对党议员可以天花乱坠，如今身为首长，就要言而有信，勿当人民是傻瓜，任凭宰割。所谓“水能载舟，亦能覆舟”。人民已活在水深火热之中，勿再添加重担。

林冠英的名字够响亮，林吉祥搞了几次夺取政权的计划都不得要领，林冠英却在2008年的政治海啸登场，的确是华人的骄傲。林冠英终于了却林吉祥的梦想，并成为槟州杰出的首长之一，但说是最好的首长，还是不要太“林冠英”吧！