阴谋 异言堂

文：张木钦

如果用阴谋论看世界，事事都有阴谋，包括买房子。

早年有位著名评论家许光道（已故）就曾评论居者有其屋的政策是个大阴谋。

他的逻辑是：人们争着买屋，把原始积累的资本变成头期款，然后借了大笔债，半辈子成为房奴，从整体看，华人社会几十亿或几百亿的钱就困死在屋子上，对整体民族经济的发展是个大制约。

我们还是继续买屋，理由是虽然欠了债，同时也拥有资产，是个好投资。

不过，如果把几十亿或者几百亿投入金钱游戏，情形就大不同，一旦泡沫爆破了，就不是钱被困死，而是钱被吸干，大大削弱民族整体财力，因为据说有三分之一的华人是玩家。

血汗钱化为水，算是自作孽，但也有疑问。

有报章记者一早就报道金钱游戏是处于三不管地带，我佩服记者的新闻敏感度，一下就触及问题的核心。金钱游戏属于大规模的非法集资，非法炒汇，都是扰乱金融动摇社会的严重罪行，然而完全野放没人管，政客也等到破局了才出来做戏，要替受害人讨回血汗钱。

骗局已经炸开了，官方还在劝，来报啊，来报啊，让我们查啊。不报就不查吗？

许公若在世，可以预知他会怎样评论。