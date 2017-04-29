【伊党大会】哈迪：号召党员选民并肩作战 适时推展绿色海啸 北马新闻

报道：黄潇慧、胡志明、林素英、锺奕音

摄影：曾国权

（亚罗士打29日讯）伊党全国主席哈迪阿旺今天宣布将在适当时机推展绿色海啸（Tsunami Hijau）及和谐安宁国家宏愿迎战第14届全国大选。

他说，绿色海啸是要号召全体党员及各族选民在第14届全国大选与伊党并肩作战；和谐安宁国家宏愿则是以伊斯兰教教义为根本的治国理念。

赢取更多非穆斯林支持

他是今日上午在该党第63届全国大会开幕仪式上致词时强调，要有能力领导这个国家，伊党一直以来不断在组织、路线与行政方面作出改进，除了巩固穆斯林的选票，来届大选也要赢取更多非穆斯林的支持。

他也提到该党其中一项努力是要以最简单的语文向广大人民尤其是非穆斯林社会讲解该党的斗争路线与治国理念。

他较早时说，国家财富不公平的处理和分配，尤其只让小撮内定人士受益，国民经济悬殊，通膨普遍加重中下阶层人民的负担。

他又说，太大的权力落在不对人的手上，国家财富被滥用及私自盗取，导致国家经济受到重创，然而，政府在没有谨慎研究下却仓促实行了额外的消费税及其他税收，日常用品越来越上涨，人民收入越来越低、就业机会越来越少，再加上劫、杀、偷、骗等各种危害及威胁到人民的罪案和社会问题频传，人民陷入水深火热，然而政府却大意的以为这些问题可以轻易解决。

他说，为了拯救国家与人民，那些拥有错误理念的领袖必须改过自新，依循伊教教义。

未遵从伊教方针 国家将迷失

他强调，没有遵从伊斯兰教方针，国家将迷失及失救，只有伊教教义，国家才有救。

他形容，大选的到来让我国政局热闹沸腾，但是在许多人民的眼中，政党人士追求的只是席位的分配及谁来领导国家和政府。

他感到遗憾，一些政党竞相反对该党在打造更和谐穆斯林社会方面的努力，他说，这些政党甚至互斗谁反对得更激烈而引以光荣和自豪，这种行动的持续肯定阻碍以伊斯兰教作为国教及和谐社会的建立。

他说，作为国内的大政党，基层遍布全马各地，伊党领导非常清楚所面对的阻碍和党的能力，他也谈到，对于伊党来说，大马社会的多元种族、宗教、文化及教育是发展国家的优秀条件，而不是国民团结的绊脚石。

提醒穆斯林勿被误导 沦为棋子遭政敌玩弄

哈迪阿旺说，伊党在新政治趋势下绝不会乖离伊斯兰教义，他也提醒党员和穆斯林不要轻易被误导，沦为一些对伊党不怀好意人士利用的棋子，或被伊党政敌所玩弄。

他又说，伊党继续崇尚及追求和谐及成熟的政治文化，伊党认为，这项一直以来沿用的文化最适合大马多元种族社会，而强硬粗野的政治文化肯定被大马人民遗弃。

他强调，伊党的斗争目标之一是以伊教教义来拯救人类，伊教要成为解救世人的救星，而不是令人厌恶的侵略者。

和谐治国理念获得认同

他透露，该党和谐治国理念已经得到伊党长期支持者、非政治团体、企业界及来自各族社会的认同与追随，而领导层将在适当的时候推出伊党绿色海啸，号召全体党员及大马人民与伊党并肩作战。

他强调，该党在改变国家前途的道路上从来没有与其他种族为敌，相反的，该党一直以来努力抗拒种族主义，反对种族政治，以及反对种族之间的互相憎恨。

哈迪在演词中也以伊斯兰教教义为出发点提及社会、民生、教育、宗教、经济、家庭、文化、人民思维、国际挑战等课题。

他也披露，该党将倡议伊党模式的经济发展计划，全面照顾尤其是乡区人民的福利和收入，该党将成立一个以经济学家组成的特别委员会投入策划。

另一方面，今天上午出现在伊党全国大会的公正党唯一代表是该党副主席纳沙鲁丁，其他派代表出席的包括爱国党及人民团结党。