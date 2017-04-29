敦拉萨飞北京 异言堂

文：菁草

风光明媚的早上，距离吉隆坡不远的首邦国际机场出现异于平常的气氛，一辆又一辆官车陆续抵达，从车上走下来的都是些正副部长，外国使节等达官贵人。

最后来了一组由警察前锋卫队开路，警笛大鸣下抵达的车队，车里坐着首相敦拉萨和副首相拿督胡申翁(多年后受封“敦”衔)。

两人笑容满面，下车后，和蜂拥上前的各人握手寒暄。

然后，敦拉萨率领包括部长，高官及政商界要员在内的一大批人登上专机。

这天是1974年5月27日。

在这一天，敦拉萨启程到北京，对中华人民共和国展开一项历史性的访问。

其时，马中两国还未有邦交，对东南亚诸国来说，中国还是一个具有高敏感度的国家，除了敦拉萨，没有其他东南亚领袖有访问中国的大勇。

今天看到的这张相片，凝聚及显现了当天早上的欢悦情景。

相片中，我们看到敦拉萨在胡申翁等人陪同下走向专机，两人都面露笑容。

出现在敦拉萨后面的是敦奥玛翁毓麟，而只看到侧面的是丹斯里赛那雪依斯迈(担任过国家语文出版局主席/国会议长)。

站在首相和副首相之间不远处的是在80年代初出任副首相的慕沙希淡，最左侧的是后来出任卫生部长的陈声新。

翁毓麟(生于1917年7月23日，卒于2010年7月1日)是开国元老，先后担任过内阁部长/驻美及联合国大使/上议院主席。

生于1922年3月11日的敦拉萨，访华之后还不到2年即在1976年1月14日事病逝。

敦胡先翁和敦拉萨同年生(1922年2月12日)，卒于1990年5月29日。