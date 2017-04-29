要解救的5亿，不普通之悬案

JJPTR崩盘之后，国内的街上和国外之网上，都有连篇累牍的报道，巨细靡遗之剖析。卧虎藏龙的宇宙之间，有读者Alvin Tan 在超人丘光耀博士的脸书上留言，深入浅出地揭露金钱游戏，不过是这么一回事：

投资美金1000， 每个月回收20%。30天后，从你投入的1000美元本金，留住美金800，付给美金200。过了60天，从剩下的800美金，留下美金600，付给200美金。

据此规则，继续推前，90天后，扣住400美金，支给200美金。120天后，从余下的200美金，付给200美金。自此，全部付清。但是，1000美金，本来就是你的，转了一圈，再给了你，不是吗？

但是，因为高达20%的回酬，每一个人都忘了风险。因为心动5%的介绍费，Alvin说：亲朋戚友也都被牵扯在里头了。不但这样，连续4个月回收了200美金，你神采飞扬，信心满满，认为自己压对了宝，时来运转，马上有钱了。

既然如此，是的，你愿意加码，继续另外投下1000美金，跟着既定的游戏规律团团转：150天，180天，210天，钱从你的口袋转出，再陆陆续续转回给你。大家都乐翻天，也很自然愿意再投入n倍的金钱。最终呢？

当然，不同的“公司”，皆会设定各异的法则。不过，新定的那些戏法名目虽然不一，一旦周转上气不接下气，结局往往一如既往。先行的你可能及时回本，也可能不。JJPTR的故事不是第一个，自然也不是最后一个。

金钱的魔术嘛，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。行家的估算是，崩盘从来都是两年以內的事，不论他们所投资的是虚拟币、黄金或是外汇。长话短说，总而言之，一心一意想要“在睡觉也赚钱”，最后恐怕都是梦醒成空。

当然，愿意被解救的普通人，始终不愿相信这些。4月26日借助JJPTR Malaysia李宗圣通过视频所传达的信息，也是一再促请拥趸放心，而且下一个月还会推出新盘，让大家回本，获利速度甚至“比银行定期存款还要快”。

可是，明细如何，兜兜转转，至今不明，只说公司已经陆续退款予J2投资者，而且准备“东山再起”云云。然则，李宗圣口中所谓“比银行定期存款还要快”，到底多快，还在其次；关键在于，JJPTR的投资，到底是怎么超出银行定期存款的利息？

何况，据李宗圣言，一夜之间，JJPTR疾速被骇5亿令吉之多。那么，经历此次的事故，此时此刻，踌躇满志的李宗圣，胸中有何方案解救普通人，弥补他们的集体损失？

回应泗岩沫国会议员林立迎的提问，时隔n日JJPTR不曾因此报警，侦查户头被骇的主谋，李宗圣只是轻写淡描案发 在国外；确实耐人寻味，让人百思不解。他何以若无其事地低调处理5亿令吉遽然不见，而不求助国际刑警？

怎么说，这都不是一件普通的偷窃案。单是5亿令吉这一笔的天文数字，就够骇人听闻了。从手法论，这桩悬念重重个案里跌宕起伏之内情，想必也是国际社会和商业调查，急于知道的。

不管怎样，经此一事，可以知道，这个原本已经满目疮痍的市场，另有至少5亿令吉平白地流失了；折算上来，足供南中国海两岸的华小，年度5000万预算为期十年之久。可是，现在呢，谁来解救李宗圣？