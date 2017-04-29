台女生脑死拔管 捐器官遗爱狮城 国际新闻

患有先天脑部血管不良的25岁台湾女生在本地当补习中心老师，上周四从台湾返新，隔天突然昏迷送院，两天后不幸脑死，家人忍痛拔管，把她的器官捐出，遗爱人间。

台湾女生栾依璇（25岁）在台湾北科大经管系毕业后，去年7月到新加坡发展，在私人补习中心当华文老师。

据台湾媒体报道，她本月10日回台湾探亲，其间还陪家人去韩国旅游，上周四（20日）再搭飞机回新加坡，当天身体就出现不舒服症状。

隔天清晨她突然昏迷，被紧急送往新加坡中央医院急救，一度住在加护病房。

栾依璇的姐姐在面簿上请亲友为妹妹加油打气，希望奇迹出现，并说星期六（22号）是关键。

然而，星期天（23号)早上11时45分，却传来坏消息，栾依璇被医生宣告脑死。

家人万般无奈之下，忍痛拔管，并决定把栾依璇的器官捐出给有需要的病人，让她遗爱人间。

家人在面簿公布此消息，并贴文说：“虽然是百般不舍，心如刀割，假设因此能造福数人的健康幸福，那依璇躯体虽已消失，但精神仍得以延续，虽死犹生。”

据台湾媒体报道，栾依璇患有先天脑部血管生长不良。

栾依璇的父亲接受台湾媒体采访时说，女儿因为这个病，而无法完成她的心愿。